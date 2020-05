Le programme de bourse de MADD Canada aide les victimes et les survivants à poursuivre des études postsecondaires





OAKVILLE, Ontario, 04 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada veut aider à soulager le fardeau financier des victimes et des survivants qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires.

Le programme de Bourses d'étude de MADD Canada offre une bourse de 8 000 $ et plusieurs bourses de 4 000 $ à des citoyens canadiens qui ont été sérieusement blessés ou dont un proche (mère, père, tuteur, frère ou soeur) a été tué ou sérieusement blessé dans une collision attribuable à la conduite avec capacités affaiblies. Pour être éligible, un étudiant doit être inscrit à temps complet dans un programme d'éducation postsecondaire approuvé par le ministère de l'Éducation de sa province. Les demandes de bourses pour l'année scolaire qui vient sont acceptées jusqu'au 31 mai 2020.

La bourse la plus importante, soit 8 000 $, a été établie à la mémoire d'une ancienne présidente nationale et employée de MADD Canada et se nomme la Bourse du leadership Louise Joanne Twerdy. Elle est accordée chaque année à un étudiant ou une étudiante qui fait preuve du même leadership, du même dévouement et de la même compassion que celles qu'a démontrées par Louise durant toute sa vie.

Jaymie-Lyne Hancock, la nouvelle présidente nationale de MADD Canada, est une des récipiendaires de cette Bourse du leadership. Son frère, D.J. Hancock, a été tué tragiquement en août 2014 après que son véhicule ait été frappé par un conducteur aux capacités affaiblies.

« Je sais par expérience à quel point cette bourse aide à soulager les soucis financiers auxquels font face les étudiants des collèges et universités qui veulent réaliser leur rêve, a déclaré Mme Hancock qui poursuivait à l'époque où elle a reçu la bourse des études de maîtrise en sciences infirmières à l'Université Laurentian. Elle m'a permis de me concentrer sur mes études sans me soucier outre mesure des pressions financières. »

Un remerciement très spécial à tous les donateurs qui dédient leur contribution à ce programme incluant Garth William Hazlitt de Winnipeg, au Manitoba, qui a fait un don incroyable de 25 000 $ au programme pour couvrir une bourse par année de 2018 à 2023.

Pour obtenir plus d'information ou un formulaire de demande, visitez la page Bourse d'études pour les victimes de MADD Canada.

Pour plus d'information, contactez :

Marie Claude Morin, Services aux victimes de MADD Canada au 1-877-392-6233 ou mcmorin@madd.ca .

