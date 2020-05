Kubota annonce une nouvelle gamme de tracteurs compacts multisegments : la nouvelle série LX





La nouvelle série LX comble l'écart entre les séries de tracteurs compacts B et L

MARKHAM, ON, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - Kubota Canada ltée a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle série LX, le plus récent ajout à sa gamme de tracteurs compacts. La série LX propose trois modèles : l'abordable LX2610SU à cabine ouverte en entrée de gamme ainsi que le LX2610 et le LX3310, deux modèles entièrement équipés et offerts avec une station de travail ouverte ou une cabine fermée. Conçue pour une clientèle résidentielle et commerciale, la série LX permet d'accomplir des tâches rurales et résidentielles, en plus de fournir la puissance et le confort requis pour des applications commerciales. La nouvelle série de tracteurs compacts sera en vente à l'échelle nationale chez les concessionnaires Kubota autorisés à compter du mois de mai 2020.

«?Nous sommes ravis de lancer la nouvelle série LX au Canada. Cette nouvelle gamme s'intègre parfaitement au segment des tracteurs utilitaires compacts, qui comprend les séries B et L?», a déclaré Yannick Montagano, vice-président des ventes et du marketing chez Kubota Canada ltée. «?Nous sommes persuadés que la série LX répondra à la demande des propriétaires résidentiels et des exploitants commerciaux puisqu'elle procure une vaste gamme d'applications, du déneigement à l'aménagement paysager.?»

Un niveau de puissance et de polyvalence inégalé pour un modèle compact

Les tracteurs compacts de la série LX de Kubota sont alimentés par les moteurs diésel de renommée mondiale de Kubota qui offrent une puissance variant entre 24,9 et 30,8 chevaux vapeur. Le moteur diésel du modèle LX3310 est doté du système de rampe commune de Kubota, conçu pour résister au climat rigoureux du Canada, en plus de procurer une meilleure économie de carburant, de produire moins d'émissions et d'offrir une puissance, une force et un rendement supérieurs.

La série LX offre une excellente maniabilité grâce à son format compact permettant d'opérer des tondeuses à montage ventral de 60 po (152 cm) ou de 72 po (183 cm), tout en offrant la puissance et le poids requis pour opérer un chargeur frontal d'une capacité de levage de plus de 1000 livres (454 kg).

Son attelage en trois points offre une capacité de levage supérieure pour installer de l'équipement arrière à la hauteur de la performance de ses produits. Les tracteurs de la série LX sont également dotés de pneus hybrides Goodyear® R14 permettant de travailler sur différentes surfaces, comme la neige, la glace, le gazon ou la boue.

Confort maximal pour les modèles à cabine ouverte et fermée

Le confort des opérateurs et la fonctionnalité s'inscrivent au coeur des priorités pour la série LX, qui propose des modèles de luxe à cabine ouverte et fermée. Le modèle à cabine fermée est doté d'un habitacle intégré de quatre piliers et comprend des fonctionnalités de base de première qualité, comme le chauffage et l'air conditionné, des voyants DEL à l'avant et à l'arrière, un habitacle éclairé, des essuie-glaces à l'avant et à l'arrière, le dégivrage arrière et des haut-parleurs. Les modèles à cabine ouverte et à cabine fermée comprennent un régulateur de vitesse, la direction inclinable et un nouveau siège à suspension de luxe doté d'accoudoirs pour assurer le confort et la productivité des opérateurs.

LX2610SU : La puissance LX à un prix d'entrée de gamme

La nouvelle série LX comprend le modèle d'entrée de gamme LX2610SU. Le modèle LX2610SU est axé sur la valeur et la qualité grâce à des fonctionnalités de luxe visant à maximiser le rendement, y compris un chargeur frontal et une rétrocaveuse, plusieurs options de pneus et un attelage en trois points de catégorie I permettant d'installer de l'équipement arrière à la hauteur de la performance de ses produits pour une grande variété d'applications. Offert en cabine ouverte uniquement, le LX2610SU constitue l'option idéale pour les acheteurs d'un premier tracteur qui cherchent un tracteur compact puissant.

À propos de Kubota Canada ltée

Kubota Canada ltée (KCL) est une filiale de Kubota Corporation, un fabricant de tracteurs et d'équipements lourds établi à Osaka, au Japon. KCL commercialise et distribue la machinerie agricole et l'équipement conçu et fabriqué par Kubota, comprenant une gamme complète de tracteurs d'une puissance pouvant atteindre 200 chevaux-vapeur, d'accessoires à la hauteur de la performance de ses produits, d'équipements compacts et utilitaires destinés à la construction, à l'aménagement paysager et aux travaux publics, d'équipements résidentiels pour la tonte de pelouse et les travaux jardiniers, de produits commerciaux d'entretien de pelouse ainsi que de véhicules utilitaires. Pour obtenir de la documentation relative aux produits ou une liste des concessionnaires, visitez kubota.ca ou communiquez directement avec KCL au 5900, 14th Avenue, Markham (Ontario), L3S 4K4.

