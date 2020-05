Les entreprises clientes de BMO peuvent désormais s'inscrire pour recevoir des fonds de la Subvention salariale d'urgence du Canada rapidement et en toute sécurité





MONTRÉAL, le 4 mai 2020 /CNW/ - Les entreprises clientes de BMO sont désormais en mesure d'accéder aux fonds de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) plus rapidement et en toute sécurité en s'inscrivant au dépôt direct de l'Agence du revenu du Canada directement par l'entremise des Services bancaires en ligne de BMO. Après leur inscription, les entreprises admissibles recevront les fonds de la SSUC directement dans leur compte des Services bancaires aux entreprises de BMO une fois que leur demande aura été approuvée dans le cadre du programme..

La SSUC vise à aider à assurer la continuité des activités des entreprises admissibles. En vertu du programme, les employeurs admissibles peuvent recevoir des subventions gouvernementales couvrant 75 pour cent du salaire des employés (jusqu'à concurrence de 847 $ par semaine, par employé) pour une période de 12 semaines rétroactive au 15 mars 2020. Pour déterminer leur admissibilité ou pour faire une demande de SSUC, les entreprises clientes peuvent visiter la page de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

« Nous reconnaissons l'importance de déployer tous les efforts pour soutenir les entreprises canadiennes dès maintenant, notamment en veillant à ce qu'elles aient un accès rapide à des fonds cruciaux pour les aider à franchir ce passage économique », a déclaré Andrew Irvine, chef, Services bancaires aux entreprises, BMO Banque de Montréal.

« Dans nos conversations avec nos clients, nous les encourageons à tirer parti des capacités en ligne de BMO et à s'inscrire au dépôt direct pour accélérer le flux de capitaux dans leur entreprise », a ajouté Christine Cooper, cochef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada, BMO Groupe financier.

Les entreprises clientes de BMO sont encouragées à s'inscrire au dépôt direct auprès de l'Agence du revenu du Canada par l'entremise des Services bancaires en ligne ou des Services bancaires en ligne pour entreprises de BMO.

Rester connecté

Les clients des Services bancaires aux grandes entreprises peuvent rester à l'affût des nouvelles de BMO sur la COVID-19 et trouver les dernières informations d'experts sur la page de répit destinée aux grandes entreprises de la Banque.

Les clients des Services bancaires aux entreprises sont invités à visiter la page d'aide aux petites entreprises touchées par la COVID-19 pour consulter les mises à jour périodiques et en savoir plus sur les mesures d'allégement financier.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 880 milliards de dollars au 31 janvier 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 09:33 et diffusé par :