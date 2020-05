COVID-19 : Le personnel des institutions religieuses doit être reconnu





MONTRÉAL, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), qui représente des centaines de travailleuses et travailleurs qui donnent des services aux communautés religieuses, demande que leurs efforts soient reconnus.

Les oubliées de la COVID-19

Ces travailleuses qui donnent des soins et services dans les institutions religieuses se sont vu refuser l'accès aux primes accordées par le gouvernement pour la période de la pandémie. Elles offrent pourtant des services essentiels à des religieuses dont la plupart sont très âgées et donc très à risque face au coronavirus. Ce secteur, comme l'ensemble des établissements de santé, était frappé par la pénurie de personnel bien avant le début de la pandémie.

«?Comme on les a oubliés et qu'elles n'ont pas accès à aucune prime du gouvernement, on remarque encore plus de problèmes de manque de personnel dans certaines institutions religieuses. Il faut tout faire pour éviter des éclosions dans ces milieux?», explique Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN.

Une prime pour les travailleuses et travailleurs des institutions religieuses

Les travailleuses et travailleurs des institutions religieuses sont au front depuis le début de la crise. Il y a des éclosions à certains endroits et des efforts supplémentaires doivent être faits pour freiner la pandémie. La FSSS-CSN demande au gouvernement d'accorder une prime à ce personnel, tout en s'assurant qu'elles et ils aient accès aux équipements de protection individuelle en nombre suffisant.

«?Ce sont tous les anges gardiens qui doivent être reconnus?! Les travailleuses et travailleurs des institutions religieuses font tout ce qu'elles peuvent dans cette période difficile. Elles ont besoin d'une prime et que les moyens soient pris pour assurer leur protection?», de conclure Lucie Longchamps.

