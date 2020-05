Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine de la santé mentale





OTTAWA, le 4 mai 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine de la santé mentale :

« Aujourd'hui marque la première journée de la Semaine de la santé mentale. C'est une occasion pour nous tous de discuter de l'importance de la santé mentale et de penser à prendre soin de nous-mêmes.

« Une bonne santé mentale est essentielle à notre bien-être. Pourtant, il nous arrive souvent de l'ignorer parce que nous la jugeons moins urgente ou croyons qu'elle mérite moins notre attention. Pour cette raison, beaucoup trop de gens souffrent en silence, car ils craignent la discrimination et la stigmatisation.

« En cette période particulièrement difficile, les impacts de la COVID-19 mettent à rude épreuve notre santé mentale. La pandémie a menacé notre sécurité, perturbé notre vie quotidienne et nous a déconnectés de nos réseaux de soutien habituels. De nombreuses personnes se sentent isolées et anxieuses et craignent pour leur avenir. Même si nous devons demeurer physiquement éloignés, il est plus important que jamais de rester connectés sur le plan social.

« Le gouvernement du Canada offre un soutien supplémentaire en matière de santé mentale à tous les Canadiens au moyen d'un nouveau portail en ligne appelé Espace mieux-être Canada. Que vous vous sentiez stressé ou triste, que vous ayez des problèmes de toxicomanie ou que vous souhaitiez apprendre comment maintenir votre santé mentale, j'encourage tout le monde à explorer les ressources, les outils et les services de soutien professionnels qui vous sont offerts gratuitement.

« Si nous voulons nous en sortir, nous devons tous être là les uns pour les autres. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, envoyez-lui un message texte ou donnez-lui un coup de fil. Si vous vivez vous-même des moments difficiles, demandez de l'aide. Il n'y a aucun défi que nous ne pouvons pas surmonter ensemble. »

