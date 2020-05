NEI met de nouveaux mandats d'investissement responsable à la disposition des Canadiens





TORONTO, le 4 mai 2020 /CNW/ - Placements NEI (Placements NordOuest et Éthiques S.E.C.) a annoncé aujourd'hui que les changements concernant le Fonds équilibré durable mondial NEI et le Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI ont été parfaitement mis en oeuvre. Ces changements - annoncés préalablement le 23 janvier 2020 - visent des réductions de frais ainsi que de nouveaux objectifs et stratégies de placement, noms de fonds et sous-conseillers.

Le Fonds équilibré durable mondial NEI et le Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI avaient pour dénomination antérieure Fonds équilibré ER NEI et Fonds indiciel Jantzi SocialMD respectivement.

« Grâce au Fonds équilibré durable mondial NEI, nous revigorons une des premières solutions de placement responsable au pays, les Canadiens souhaitant de plus en plus que leurs économies créent un impact », a déclaré John Bai, vice-président et responsable en chef des placements pour le compte de Placements NEI. « Nous mettons également à la disposition d'un plus grand nombre d'investisseurs à l'échelle nationale l'expertise approfondie d'Impax Asset Management, un chef de file mondial des stratégies d'investissement durable », a-t-il ajouté. Impax Asset Management est le nouveau sous-conseiller du Fonds équilibré durable mondial NEI et assume déjà cette fonction pour le Fonds leaders en environnement NEI.

« Nous apportons au Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI une expérience de plus de 30 ans en investissement responsable », a déclaré David Rutherford, vice-président, Services ESG de Placements NEI. « Les investisseurs peuvent bénéficier d'une gestion du risque améliorée grâce à notre évaluation interne des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, tout en participant à la réussite de nos activités d'engagement auprès des sociétés de notre marché. »

Le Fonds équilibré durable mondial NEI et le Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI comportent de nombreuses caractéristiques qui plairont aux Canadiens souhaitant se dédier davantage à l'investissement responsable.

Fonds équilibré durable mondial NEI

Répartition stratégique 60/40 entre actions et revenu fixe conçue pour les investisseurs recherchant une solution d'investissement responsable diversifiée mondialement « tout-en-un ».

Volets à revenu fixe et en actions ayant pour sous-conseiller Impax Asset Management, un gestionnaire de placements mondial se consacrant au développement d'un avenir plus durable.

Volet en actions ciblant les sociétés à la fine pointe de l'optimisation des ressources dans les segments de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation et de la gestion des déchets.

Volet à revenu fixe investissant dans des obligations soutenant huit domaines d'impact, incluant l'égalité hommes-femmes, le logement abordable, l'éducation, les infrastructures durables et le développement de la communauté.

Communication transparente des données d'impact, de sorte que les investisseurs sachent dans quelle mesure leurs placements ont fait une différence.

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI

Exploitation à plein des compétences en investissement responsable de NEI, le chef de file du secteur : évaluations ESG exclusives, engagement auprès des sociétés, vote par procuration et actions politiques.

Univers de départ pour les actions constitué de l'indice élargi du marché canadien Solactive, fourni par la société allemande éponyme spécialisée dans le développement de solutions indicielles personnalisées et à actifs multiples pour une clientèle d'envergure mondiale.

Personnalisation de l'indice par NEI, afin d'exclure certaines sociétés en fonction d'évaluations ESG exclusives, et rééquilibrage trimestriel de l'indice par Solactive.

Choix avantageux sur le plan des coûts pour les investisseurs particuliers et institutionnels recherchant une solution en actions canadiennes pour leur portefeuille de placements responsables.

À propos de Placements NEI

Placements NEI (Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.) est un gestionnaire d'actifs canadien mobilisé à offrir des solutions de placement ciblées qui bénéficient des conseils des meilleurs gestionnaires de portefeuille indépendants de leur catégorie. La gestion rigoureuse et active de NEI se concentre depuis longtemps sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, instaurant avec les sociétés un programme d'engagements bien défini afin de créer durablement de la valeur. NEI est entièrement détenue par Patrimoine Aviso, une société de services financiers intégrée d'envergure nationale cumulant un actif de près de 60 milliards $. Pour de plus amples renseignements, consultez les sites www.PlacementsNEI.com et www.aviso.ca

À propos d'Impax Asset Management

Impax Asset Management est un gestionnaire spécialisé dont l'actif sous gestion atteignait au 31 mars 2020 environ 28 milliards $ CA, en stratégies en actions, obligations et infrastructures. Fondée en 1998, la société, qui possède un siège social à Londres ainsi que des bureaux aux États-Unis et à Hong Kong, investit dans les occasions révélées par la transition vers une économie mondiale plus durable. Elle estime que les marchés de capitaux dépendront fortement des enjeux de développement durable à l'échelle mondiale, notamment liés au changement climatique, à la pollution et aux investissements essentiels dans le capital humain, les infrastructures et l'efficacité énergétique. Ces tendances alimenteront la croissance des sociétés les mieux placées, tout en créant des risques pour celles ne parvenant pas à s'adapter ou ne souhaitant pas le faire. Impax offre une gamme très complète de solutions de placement englobant de multiples catégories d'actif visant à procurer des rendements ajustés au risque supérieurs à moyen/long terme. www.impaxam.com

À propos de Solactive et de l'indice élargi du marché canadien Solactive

Fournisseur innovant d'indices, de données financières et de technologies, Solactive AG se concentre sur l'élaboration, le calcul et la distribution d'indices personnalisés concernant toutes les catégories d'actif. En avril 2020, le nombre de clients servis par la société en Europe, en Amérique et en Asie s'établissait à environ 450, représentant 200 milliards $ US investis dans des produits liés à des indices calculés par Solactive AG à l'échelle mondiale, principalement par l'intermédiaire de 450 fonds négociés en bourse appartenant à des fournisseurs de premier rang. Solactive AG a été créée en 2007 et compte un siège social à Francfort ainsi que des bureaux à Berlin, Dresde, Hong Kong et Toronto. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.solactive.com

L'indice élargi du marché canadien Solactive est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière couvrant l'ensemble des actions ordinaires canadiennes inscrites à la Bourse de Toronto qui correspondent à des critères de liquidité de base.

SOURCE Placements NEI

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 08:30 et diffusé par :