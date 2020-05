Soutenez le Québec - Tuango soutient le Québec !





QUÉBEC, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - Tuango, entreprise 100% québécoise et chef de file dans la promotion et la vente d'offres locales, lance une initiative pour soutenir les marchands du Québec durant cette période de crise de la COVID-19.

Avec ses 950 000 membres québécois, la plateforme Tuango est fière d'annoncer son soutien à l'économie d'ici pour faire connaître et aider les entreprises du Québec à promouvoir leurs services durant cette période très difficile.

La campagne "Soutenez le Québec", lancée le 26 mars 2020, permet aux marchands, commerçants, restaurateurs et détaillants du Québec qui offrent des services pendant la crise, de bénéficier d'une visibilité à nos frais sur la plateforme Tuango - la plus visitée de sa catégorie à ce jour au Québec avec près de 24 millions de visites annuelles.

Déjà plus de 100 entreprises québécoises s'affichent actuellement sur cette section du site de Tuango et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Visitez la section ici :

www.tuango.ca/fr/category/soutenez-le-quebec

Les marchands* souhaitant participer peuvent le faire en remplissant le formulaire suivant :

https://tuango-covid19.carrd.co/

Tuango a également des partenariats en place avec l'ARQ (Association Restauration Québec) et le CQF (Conseil Québécois de la Franchise) afin de permettre aux membres de ces organisations de bénéficier de la grande visibilité que peut apporter Tuango auprès de ses membres dans toute la province du Québec.

"Je suis heureux et fier que Tuango puisse contribuer à l'économie québécoise de façon concrète et envoyer du trafic de qualité chez les marchands et détaillants qui en ont bien besoin. C'est notre façon à nous d'encourager l'économie locale et de participer aux mouvements actuels pour contrer cette crise sans précédent. Nous comprenons les besoins des entreprises et nous souhaitons les soutenir et les aider au mieux." Jérôme Guidollet - Président de Tuango.

Tuango est une entreprise 100% québécoise qui a une capacité de diffusion inégalée avec plus de 950 000 membres. D'ailleurs, Tuango fêtera cette année ses 10 ans et se veut plus que jamais être un vecteur de croissance économique pour le Québec. Depuis le début de sa création en 2010, Tuango a contribué à injecter plus de 250 millions de dollars dans l'économie québécoise tout en faisant économiser au-delà de 200 millions de dollars à ses membres.

*Tuango se réserve toutefois le droit de publier les marchands étant les plus pertinents pour ses membres. Nous privilégions les entreprises qui ont bonifié leurs services pendant la crise.

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-y1MVy9VwCh

