Santé Canada autorise temporairement l'utilisation du système de SGC Dexcom G6 dans les hôpitaux pour surveiller les patients gravement malades pendant la pandémie de COVID-19





TORONTO, le 4 mai 2020 /CNW/ - La semaine dernière, Santé Canada a annoncé que le système de surveillance du glucose en continu (SGC) Dexcom G6 a été temporairement autorisé pour une utilisation élargie dans les hôpitaux afin d'aider à surveiller à distance les personnes gravement malades pendant la pandémie de COVID-19. La capacité de surveillance du glucose à distance* du système de SGC Dexcom G6 permettra de réduire les interactions avec le personnel, l'exposition à la COVID-19 en milieu hospitalier et de préserver l'équipement de protection individuelle durant la pandémie.

«?Ce fut une période incroyablement difficile, en particulier pour ceux qui travaillent dans le secteur de la santé et qui mettent leur propre santé en danger, jour après jour, pour assurer la santé et la sécurité des autres?», a déclaré Laura Endres, vice-présidente et directrice générale de Dexcom Canada. «?Je ressens un immense sentiment de gratitude et un certain soulagement, sachant que les systèmes de SGC Dexcom aident non seulement les personnes atteintes de diabète à gérer leur santé tout en se protégeant pendant cette pandémie, mais aussi nos travailleurs de la santé dans les hôpitaux en leur permettant d'utiliser cette technologie pour surveiller leurs patients à distance, ce qui peut réduire leur risque d'exposition à la COVID-19?».

Le système de SGC Dexcom G6 utilise un petit capteur et un émetteur portable pour mesurer en continu et envoyer sans fil les niveaux de glucose à un appareil intelligent ou un récepteur? offrant aux patients et maintenant aux soignants de patients gravement malades, des données sur le glucose en temps réel sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des tests par prélèvement de sang au bout du doigt. ?

Grâce à des alertes et des alarmes paramétrables, le système de SGC Dexcom G6 alertera à distance le personnel traitant des patients COVID-19 à l'hôpital si un patient subit un événement hyper- ou hypoglycémique urgent. En plus de fournir des données de glucose en temps réel, les systèmes de SGC Dexcom affichent également la direction et le taux de variation du glucose, ce qui permet aux fournisseurs de soins de santé de prendre des mesures proactives pour aider à maintenir les niveaux de glucose des patients dans la plage cible.

Les établissements de soins de santé intéressés à utiliser les systèmes de SGC en temps réel pour surveiller à distance les patients atteints par la COVID-19 sont invités à contacter : COVID-19interest@dexcom.com.

À propos de Dexcom, Inc.

Dexcom, Inc. encourage les gens à prendre le contrôle du diabète grâce à des systèmes innovants de surveillance du glucose en continu (SGC). Basée à San Diego, en Californie, aux États-Unis, et avec une présence au Canada, Dexcom s'est distinguée comme un leader de la technologie des soins du diabète. À l'écoute des besoins des utilisateurs, des soignants et des fournisseurs, Dexcom simplifie et améliore la gestion du diabète dans le monde entier. Pour plus d'informations sur la SGC Dexcom, visitez le site www.dexcom.com .

* La transmission des données exige une connexion Internet. Cette fonction nécessite l'utilisation de l'application Follow. Les abonnés doivent toujours confirmer les résultats à l'aide du récepteur ou de l'application Dexcom G6 avant de prendre des décisions thérapeutiques.

? Pour consulter une liste des appareils compatibles, visitez www.dexcom.com/compatibility.

? Si les alertes et les résultats de glucose du système Dexcom G6 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, effectuez un test par prélèvement de sang au bout du doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique.

