Le Christ rédempteur enfile un masque contre la COVID-19





La projection sur l'un des monuments les plus emblématiques au monde s'inscrit dans le cadre d'une campagne visant à encourager l'utilisation de masques pour prévenir le nouveau coronavirus

SÃO PAULO, 4 mai 2020 /PRNewswire/ -- L'utilisation de masques se généralisant dans les rues du Brésil et de la planète, le Christ rédempteur, le plus grand symbole du pays, a également enfilé ce morceau de tissu pour se couvrir le nez et la bouche. Dans le cadre de l'initiative Todos pela Saúde (Tous pour la santé) - une alliance de spécialistes de la santé créée pour lutter contre le nouveau coronavirus et ses répercussions sur la société brésilienne -, l'action souligne l'importance de protéger tout le monde lorsque l'on sort de chez soi et amplifie le message #LesMasquesSauvent. La projection a eu lieu entre 19 et 22 heures ce dimanche 3 mai. Une vidéo de la projection est disponible ici : https://we.tl/t-Aw5RL82qC5

Le père Omar, recteur du sanctuaire du Christ rédempteur, a déclaré : « Le Christ rédempteur apparaît de nouveau comme le symbole ultime d'une conscience collective luttant pour protéger la vie. »

L'usage de masques de protection a été l'une des principales recommandations des autorités pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Cette mesure est conforme aux récentes études médicales démontrant la forte capacité de transmission des personnes asymptomatiques, rendant indispensable l'utilisation d'une protection même pour les personnes n'ayant pas de fièvre, de toux, de maux de tête ou de gorge. C'est pourquoi l'initiative est importante pour réduire les niveaux de contamination lors des interactions sociales.

Todos pela Saúde (Tous pour la santé)

L'initiative Todos pela Saúde, une campagne visant à encourager l'usage de masques, a été lancée en vue de combattre le nouveau coronavirus et ses répercussions sur la société brésilienne. Articulée en quatre axes - informer, protéger, soigner et récupérer - l'initiative va de directives pour les initiatives existantes et leur renforcement, à l'achat d'équipements de santé, la formation de professionnels de santé et l'achat et la distribution d'intrants.

Itaú, la plus grande banque d'Amérique latine, consacre 200 millions d'USD pour financer le lancement et les activités de Todos pela Saúde. Les fonds sont gérés par un groupe de spécialistes dirigé par le docteur Paulo Chapchap, médecin en clinique chirurgicale de l'université de São Paulo et directeur général de l'Hospital Sírio-Libanês, l'un des plus grands du Brésil. Cette équipe est en train de définir les mesures à financer, de sorte que les décisions stratégiques auront des bases techniques et scientifiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1163363/Christ_the_Redeemer_gets_mask_light.jpg

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 08:18 et diffusé par :