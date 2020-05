Croix BleueMD soutient les Canadiens en leur offrant un accès gratuit au programme de santé mentale Construire notre résilience de BEACONMD pendant la crise de la COVID-19





Ce programme numérique fournit des conseils gratuits donnés par une équipe de psychologues, afin de favoriser le bien-être émotionnel des Canadiens durant la pandémie.

DARTMOUTH, NS, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - Afin d'agir pour le bien-être mental pendant la pandémie de COVID-19, Croix BleueMD commanditera Construire notre résilience, un programme numérique gratuit de BEACONMD offert à tous les Canadiens. Cette ressource s'ajoute aux outils de santé et de bien-être proposés par chacune des Croix Bleue, notamment les programmes d'aide aux employés.

Depuis plus de 70 ans, Croix Bleue a à coeur d'aider les collectivités et d'améliorer le bien-être des Canadiens. La Semaine de la santé mentale aura lieu du 4 au 10 mai 2020 au Canada et le moment est bien choisi pour annoncer notre investissement dans le programme Construire notre résilience. Croix Bleue est consciente que les circonstances actuelles sont éprouvantes pour un grand nombre de Canadiens. Notre commandite du programme Construire notre résilience aidera à fournir des conseils en santé mentale et un soutien émotionnel aux citoyens de partout au pays.

« Avec notre équipe de psychologues cliniciens et plusieurs personnalités reconnues à l'échelle nationale pour leur action en faveur de la santé et du bien-être, notre organisation se donne pour mission d'aider les gens à renforcer leur résilience et à composer avec les difficultés émotionnelles uniques provoquées par la crise de la pandémie, affirme Sam Duboc, président et chef de la direction de MindBeacon Group. Le Canada est solidaire et nous mettons tout notre coeur à aider les Canadiens à surmonter les événements stressants actuels, afin qu'ils puissent aborder sereinement une journée à la fois. »

Outre les conseils de l'équipe de psychologues cliniciens de BEACON, le programme Construire notre résilience présentera la perspective personnelle de la rameuse olympienne canadienne Silken Laumann, du commentateur sportif de TSN Michael Landsberg, ainsi que des recommandations de GoodLife Fitness en matière d'activité physique.

« Depuis le début de la crise de la pandémie, je suis passée par toutes les émotions. J'ai eu des moments d'espoir et de tristesse. J'avais beaucoup de craintes pour mes proches et pour notre monde et j'ai dû travailler vraiment fort pour les surmonter, déclare Silken Laumann, militante en santé mentale. En contribuant au programme Construire notre résilience de BEACON, j'espère que ma perspective sur les moyens à prendre pour surmonter ces difficultés pourra aider des gens de partout au pays à mieux vivre la situation. »

Par l'entremise de la plateforme numérique de BEACON, le programme Construire notre résilience propose des ressources axées sur le renforcement de la résilience, ainsi que des vidéos et de courts textes de professionnels en santé mentale. Les participants déterminent eux-mêmes les ressources auxquelles ils souhaitent accéder, en fonction des difficultés qu'ils vivent. Contrairement à ce qui se passe dans le cas d'une thérapie individuelle, aucune évaluation clinique n'est requise pour participer.

Les sujets abordés, qui évoluent constamment selon les demandes des participants, comprennent les façons de surmonter ses inquiétudes, les moyens de briser l'isolement et le rôle parental. Le programme Construire notre résilience sera offert indéfiniment, étant donné que la durée de la crise est incertaine.

Pour en savoir plus sur le programme Construire notre résilience de BEACON, consulter le mindbeacon.com/fr/construire-notre-resilience.

À propos de MindBeacon Group

Le groupe d'entreprises MindBeacon se consacre à aider les Canadiens à améliorer leur bien-être mental pour mieux vivre. MindBeacon offre une thérapie abordable, fondée sur des données probantes, accessible par l'entremise de BEACONMD, un service de thérapie numérique guidée (TCCi) qui a aidé des milliers de Canadiens aux prises avec la dépression, l'anxiété, l'insomnie et les troubles liés au stress post-traumatique (TSPT/SSPT). MindBeacon propose une thérapie en personne et par vidéo par l'intermédiaire de CBT Associates, un réseau de cliniques de psychologie leader dans son domaine.

À propos de Croix Bleue

Plus important fournisseur d'assurance au pays, Croix BleueMD offre une couverture de soins de santé et d'assurance voyage à plus de sept millions de Canadiens. L'Association canadienne des Croix Bleue est composée des six Croix Bleue indépendantes qui exercent des activités partout au pays.

