MardiJeDonneMaintenant inspire les Canadiens à participer à une journée mondiale d'unité et de générosité





OTTAWA, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'une initiative mondiale, la Fondation Rideau Hall (FRH) et CanaDon demandent à tous les Canadiens de faire preuve de générosité le mardi 5 mai prochain à l'occasion de l'événement MardiJeDonneMaintenant, le tout dans l'objectif de contribuer à la lutte contre la COVID-19.

MardiJeDonneMaintenant est une initiative conçue pour susciter un élan de générosité envers les collectivités et les organismes à but non lucratif du Canada et de partout dans le monde. Il s'agit d'un appel à l'action lancé aux citoyens de tous les horizons, les exhortant à se rallier dans un moment d'unité et à redonner en ce temps de crise, par tous les moyens possibles.

« La générosité constitue une excellente façon de combattre l'isolement et la solitude que de nombreux Canadiens ressentent à l'heure actuelle, indique Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall. MardiJeDonneMaintenant est l'occasion tout indiquée pour notre pays de faire front commun et de soutenir ce qui compte le plus pour nous en tant qu'individus, Canadiens et citoyens du monde. J'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à se rallier lors de cette journée mondiale de mobilisation, et à faire du Canada un pays qui met tout en oeuvre pour aider les autres et leur redonner espoir dans les moments difficiles ».

« Partout au pays et tout autour du globe, nous devons composer avec les effets de cette pandémie. En prenant soin des autres et en redonnant à nos collectivités, nous pouvons accroître notre résilience en temps de crise, mentionne Marina Glogovac, présidente-directrice générale de CanaDon. La générosité transcende les différences et nous unit dans notre humanité commune ».

MardiJeDonneMaintenant mobilisera les leaders, les partenaires, les communautés et les généreux individus qui composent le réseau mondial de MardiJeDonne autour d'un thème rassembleur : ENSEMBLE, ON DONNE, ON AGIT, ON S'ENTRAIDE, ON REMERCIE, ON GUÉRIT, ON...

Nous demandons aux Canadiens de participer à l'événement MardiJeDonneMaintenant en faisant preuve de générosité de différentes façons :

faire un don à leur organisme de bienfaisance local, national ou international favori et raconter leur histoire de don en utilisant le mot-clic #MardiJeDonneMaintenant;

faire du bénévolat pour aider les voisins et les membres de leur collectivité tout en pratiquant une distanciation physique sécuritaire;

exprimer leur créativité en affichant des dessins aux fenêtres de leur maison et en traçant des images inspirantes à la craie sur les trottoirs.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif enregistré qui rassemble des idées, des gens et des ressources pour soutenir l'action du Bureau du gouverneur général en tant qu'institution pivot de la démocratie canadienne. Déterminée à bâtir un Canada meilleur, la FRH met en lumière ce qui se fait de mieux au pays et s'associe à des partenaires pour améliorer la qualité de vie et favoriser la mise en place de conditions qui permettent à davantage de Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer.

Apprenez-en plus au sujet de la FHR au www.rhf-frh.ca et suivez-la sur Twitter @RideauHallFdn.

À propos de CanaDon.org

CanaDon élabore une technologie efficace et abordable pour la collecte de fonds, et fournit gratuitement une formation et une éducation afin que tous les organismes de bienfaisance, quelle que soit leur taille, aient la capacité d'accroître leur impact et de réussir à l'ère numérique. Pour les Canadiens, CanaDon.org constitue un guichet unique à la fois pratique, sécuritaire et fiable pour faire des dons ou des collectes de fonds, ou pour en savoir davantage au sujet des organismes de bienfaisance au Canada. CanaDon, qui est aussi un organisme de bienfaisance, a été fondé en 2000 et a depuis recueilli plus de 1 G$ pour les organismes de bienfaisance, de la part de plus de 2 millions de donateurs.



À propos de Mardi je donne (#MardiJeDonneCA)

Mardi je donne a été lancé au Canada en 2013 par CanaDon.org et DONN3. Mardi je donne est une journée pour tout le secteur caritatif, et encourage tous les Canadiens à se joindre au mouvement, et à faire des dons et du bénévolat pour les causes de leur choix.

Joignez-vous à la conversation :

Site Web : MardiJeDonne.ca GivingTuesday.ca

Facebook : @mardijedonne @givingtuesdaycanada

Twitter : @GivingTuesdayCA

Instagram : instagram.com/mardijedonne/

SOURCE Fondation Rideau Hall

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 08:00 et diffusé par :