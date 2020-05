SSQ Assurance soutient le programme de bien-être mental « Construire notre résilience » par BEACON





QUÉBEC, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - Alors que débute la semaine de la sensibilisation à la santé mentale, SSQ Assurance est heureuse d'annoncer son soutien au programme « Construire notre résilience » offert par BEACON, afin de contribuer au bien-être psychologique de la population. En effet, SSQ Assurance est maintenant commanditaire de ce programme numérique mis en place dans le contexte de la pandémie actuelle, qui fournit gratuitement des conseils d'experts par l'entremise de psychologues.

Toujours soucieuse d'accompagner sa clientèle et l'ensemble de la collectivité, en particulier en cette période anxiogène pour plusieurs, SSQ Assurance se joint en tant que commanditaire à ce programme conçu pour répondre aux inquiétudes émotionnelles auxquelles fait face la population, en offrant des conseils quotidiens adaptés. Lancée au début du mois d'avril, cette initiative a déjà fait ses preuves, alors que de nombreuses personnes n'ont pas hésité à en tirer profit, que ce soit pour des difficultés liées à l'isolement social, à la gestion du stress, aux inquiétudes relatives à l'insécurité financière ou à la nécessité d'être présent et fort pour soutenir ses proches.

« Déjà partenaire de BEACON pour son offre en santé cognitivo-comportementale, SSQ Assurance a décidé de s'unir au programme « Construire notre résilience » afin de contribuer au développement de cet outil novateur répondant à un réel besoin de société, compte tenu de la nouvelle réalité que nous vivons actuellement. L'appui de commanditaires tels que SSQ Assurance permet à BEACON de continuer à offrir gratuitement son programme à l'ensemble de la population, de le bonifier tout en contribuant à son déploiement, » a déclaré Éric Trudel, premier vice-président - Stratégies et gestion de l'offre de SSQ Assurance.

« Nous sommes très heureux de compter sur le soutien de SSQ Assurance et de pouvoir continuer à développer ce programme pour répondre aux besoins des Canadiens en ce qui concerne la santé mentale, et les aider à surmonter les événements stressants actuels. Le Canada est solidaire et BEACON est là avec eux et pour eux, » a affirmé Sam Duboc, président et directeur général du groupe MindBeacon.

Les renseignements concernant le programme « Construire notre résilience » sont disponibles à mindbeacon.com/construire-notre-resilience.

Que ce soit en raison d'anxiété, de découragement ou de stress, plusieurs ressources sont à la portée de la clientèle de SSQ Assurance pour faire face à cette période difficile. Plus d'informations sont disponibles à ssq.ca/aide-psychologique.

À propos de SSQ Assurance

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au coeur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de 13 milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au pays comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de 3 millions de membres et de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

À propos de groupe MindBeacon

Le groupe d'entreprises MindBeacon se consacre à aider les Canadiens à améliorer leur bien-être mental pour mieux vivre. MindBeacon fournit une thérapie abordable fondée sur des données probantes, et accessible avec BEACON, un service de thérapie numérique guidée (TCCi) qui a aidé des milliers de Canadiens aux prises avec la dépression, l'anxiété, l'insomnie et les troubles liés au stress post-traumatique (TSPT/SSPT). MindBeacon fournit une thérapie en personne et par vidéo avec CBT Associates, un réseau de cliniques de psychologie de premier rang dans le domaine.

