Le fabricant de zytec(MD) Germ Buster(MD) augmente la production de désinfectant pour les mains afin de répondre à la demande accrue pour ce produit essentiel





La marque canadienne accorde la priorité aux livraisons destinées aux hôpitaux et aux travailleurs essentiels du Canada, en plus d'avoir créé de nouveaux emplois et augmenté le salaire de ses employés.

BRAMPTON, ON, le 4 mai 2020 /CNW/ - zytecMD Germ BusterMD est consciente de la nécessité et de la valeur accrues des produits désinfectants efficaces pour les mains pendant la pandémie de COVID-19. Afin d'assurer la sécurité du personnel de première ligne, des employés et des consommateurs, l'entreprise a fait preuve de créativité et trouvé des façons novatrices de répondre aux besoins des travailleurs de la santé et des ménages canadiens. Elle a également créé des emplois pour les travailleurs dans le besoin, en plus d'avoir augmenté le salaire de ses employés à temps plein.

« Le personnel médical fait tout ce qu'il peut pour sauver des vies pendant la pandémie. Pour pouvoir continuer, il faut être en mesure de se protéger et d'avoir accès aux outils nécessaires. L'un de ces outils, c'est du désinfectant pour les mains de qualité qui répond aux exigences de Santé Canada », explique la Dre Kirsten Smith, médecin à l'Hôpital général de North York qui a récemment reçu du zytecMD Germ BusterMD.

Grâce à son procédé de fabrication, zytecMD Germ BusterMD, dont le gel contient 70 % d'alcool et les vaporisateurs, 80 %, peut garantir que le désinfectant pour les mains est sécuritaire et efficace. « Depuis 16 ans, nous travaillons avec Santé Canada afin de mettre au point des produits de qualité pour les Canadiens, par les Canadiens, affirme Raffi Nalbandian, propriétaire de zytecMD Germ BusterMD. Grâce à notre procédé de fabrication locale, nous avons pu nous adapter rapidement pour répondre aux besoins de notre système de santé. En raison de la pénurie qui touche certaines pièces et composantes, nous avons tiré profit de ressources auxquelles nous avons accès pour lancer un nouveau vaporisateur moussant qui répond tant aux normes de qualité de Santé Canada qu'aux besoins des consommateurs. »

Pour remédier à la confusion entourant le prix des désinfectants pour les mains, zytecMD Germ BusterMD a publié en ligne le prix de détail suggéré pour ses produits (lien en anglais seulement). L'entreprise a également lancé un programme de dons pour encourager les médecins, le personnel infirmier et les hôpitaux pendant la crise de la COVID-19 et a donné plus de 13 000 unités de désinfectant pour les mains. La fabrication a été optimisée dans l'espoir de produire 150 000 unités par jour. Pour ce faire, 23 nouveaux employés ont été embauchés, les salaires ont été augmentés et des règles en matière de sécurité au travail ont été imposées, notamment la formation de deux équipes qui travaillent en alternance sans se croiser, la désinfection régulière, le port d'équipement de protection et le respect de l'éloignement social.

zytecMD Germ BusterMD

zytecMD Germ BusterMD est fière de fabriquer ses produits au Canada et que ceux-ci soient certifiés par Santé Canada depuis 2004. Enrichis de produits hydratants essentiels et d'ingrédients naturels, nos désinfectants pour les mains tuent les germes et les bactéries tout en favorisant une peau saine à chaque utilisation. zytecMD Germ BusterMD offre toute une gamme de désinfectants pour les mains avec ou sans alcool qui conviennent à toute la famille, aux professionnels de la santé et à un usage commercial. Vous les retrouverez en plusieurs formats pratiques, du petit format voyage aux grosses bouteilles qui répondent aux besoins des milieux professionnels. Nos produits sont parfaits pour la maison, le bureau, les hôpitaux, les écoles et tout autre endroit public où existe un risque de contact avec des germes et des bactéries.

Empack Spraytech inc.

Située à Brampton, en Ontario, Empack est une entreprise de premier plan dans l'industrie de fabrication d'aérosols, de remplissage de produits liquides et d'emballage sur mesure. Spécialisée dans une gamme de segments de marché allant des soins personnels aux produits ménagers en passant par le secteur automobile, notre équipe expérimentée offre un service supérieur axé sur le succès de votre produit et de votre marque.

