COVID-19 - Réouverture des comptoirs de permis sur rendez-vous seulement

MONTRÉAL, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce l'ouverture partielle sur rendez-vous de ses comptoirs de permis, à partir du 4 mai. Pour tous les arrondissements, aucun rendez-vous ne pourra être pris sur place et les citoyens sont invités à le faire en appelant directement au 311.

Le gouvernement du Québec a annoncé que tous les secteurs de l'industrie de la construction seront autorisés à reprendre leurs activités dans l'ensemble des régions du Québec à compter du 11 mai. Ainsi, afin de répondre aux besoins des citoyens et des entrepreneurs en lien avec cette annonce, les comptoirs de permis des arrondissements ouvriront de façon partielle et sur rendez-vous à une date située entre le 4 et le 11 mai, selon les arrondissements. Les bureaux Accès Montréal, quant à eux, demeurent encore fermés au public pour l'instant.

Règles entourant l'ouverture partielle

Les comptoirs de permis seront ouverts pour les citoyens et entrepreneurs qui doivent livrer les unités résidentielles avant le 31 juillet, et pour tout permis (modification, renouvellement, octroi) incluant les permis de construction en génie civil dès le 11 mai.

La Ville de Montréal, en collaboration avec la Direction régionale de santé publique, imposera des mesures strictes d'hygiène et de distanciation physique. Plusieurs moyens de prévention seront mis en place pour assurer la sécurité des citoyens et des employés comme l'installation de plexiglas, une signalétique pour les déplacements, des stations de désinfection des mains à l'entrée de l'immeuble et dans la salle d'attente pour les citoyens et la désinfection fréquente des lieux et des surfaces.

Les citoyens qui présentent des symptômes liés à la COVID-19 ne doivent pas se rendre sur place. S'ils ont déjà un rendez-vous, ils sont invités à appeler le 311 pour le reporter.

