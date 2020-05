Des formations complètement réinventées et offertes à distance par L'Orange bleue affaires publiques inc.





QUÉBEC, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - L'Orange bleue affaires publiques inc. annonce aujourd'hui avoir entièrement revu son bassin de formations qu'elle offre aux différentes organisations québécoises. En effet, le nombre de formations a notamment été diminué afin d'offrir à la clientèle du contenu davantage ciblé pour chacune des formations. Les formations sont également, à partir de maintenant, toutes offertes à distance afin de se conformer à la crise sanitaire que connaît actuellement le Québec.

Le gouvernement du Québec a récemment annoncé la mise en oeuvre du Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME), mis en place en raison des conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur les entreprises et les travailleurs québécois. L'objectif de celui-ci est de permettre aux organisations de recevoir un soutien financier pour les aider à couvrir les coûts de formation de leur personnel. Les organisations sont invitées à favoriser la formation en ligne ou à distance et doivent respecter les règles sanitaires en vigueur.

Dans ce contexte, L'Orange bleue affaires publiques inc. a décidé pour sa part de suivre les actions entreprises par le gouvernement et a entièrement revu son offre de formations afin de s'ajuster à la situation actuelle. En effet, le contenu des formations a entièrement été corrigé afin d'être adapté au contexte changeant des derniers mois. Les formations qui étaient uniquement offertes sur place sont désormais également offertes entièrement à distance, en ligne.

«?Il était important pour notre organisation de s'adapter au contexte actuel et aux consignes du gouvernement. Il est primordial pour nous de pouvoir offrir à notre clientèle des formations complètes et adaptées, tout en respectant les nouveaux enjeux sanitaires que l'on expérimente présentement. Nous nous sommes donnés pour mission d'être une référence en matière de rigueur, d'audace et d'intégrité et nous le prouvons par les changements que nous annonçons aujourd'hui?», déclare M. Mathieu Santerre, président de L'Orange bleue affaires publiques inc.

Différentes formations sont offertes par L'Orange bleue affaires publiques inc., dans les domaines des relations médias, des relations gouvernementales et des relations publiques. Au total, douze formations sont offertes, toutes adaptées sur mesure à la réalité de chaque client. Le formateur, M. Mathieu Santerre, est reconnu pour son expertise de pointe dans le domaine du lobbying et comme l'un des porte-paroles d'organisations les plus efficaces au Québec.

Vous pouvez consulter l'ensemble des formations offertes ici : http://www.lorangebleue.biz/docs/descriptif-formations.pdf

Vous pouvez consulter le Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) : https ://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/

L'Orange bleue affaires publiques inc. est une firme québécoise de relations publiques qui s'est donnée pour mission d'être une référence en matière de rigueur, d'audace et d'intégrité dans toutes les opérations de relations gouvernementales, de relations avec les médias et, plus largement, de conseils en affaires publiques qu'elle offre à sa clientèle.

