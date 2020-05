Lancement de la campagne CONTRER L'ISOLEMENT - Pour l'amour des aînés - L'organisme Les Petits Frères appelle à la solidarité des Québécoises et Québécois et les invite à contribuer à son Fonds d'urgence





MONTRÉAL, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les Petits Frères lancent la campagne Contrer l'isolement - Pour l'amour des aînés afin d'amasser des dons pour le Fonds d'urgence COVID-19 pour les personnes aînées isolées. Alors que les personnes aînées sont les plus touchées par la pandémie et que celles qui étaient déjà isolées le sont davantage, il faut les soutenir maintenant pour éviter qu'elles deviennent des victimes collatérales. Cette campagne est un appel aux dons afin de permettre aux Petits Frères de maintenir et élargir leur accompagnement auprès des personnes aînées isolées.

La crise que traverse le Québec actuellement affecte tout particulièrement les personnes aînées vivant seules et étant sans ressource. Alors que l'on sait que les impacts de l'isolement sur la santé physique et mentale des personnes aînées sont encore plus grands que pour la population générale et que c'est tout particulièrement le cas en ce temps de crise, Les Petits Frères se tournent vers la population et lancent un appel à la solidarité et aux dons qui permettront d'apporter un soutien essentiel.

« Alors que nous vivons une situation exceptionnelle, Les Petits Frères sont sollicités plus que jamais pour venir en aide aux personnes aînées. Habituellement, nous savons qu'une personne aînée sur cinq n'a personne sur qui compter. En période de crise, la situation s'aggrave et c'est pourquoi nous faisons appel à l'empathie et à la générosité des Québécoises et des Québécois pour nous aider à soutenir ceux qui ont bâti notre société », a déclaré Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères.

Les Petits Frères en action

Dès les premiers instants de la crise, les bénévoles et les équipes de l'organisme se sont mobilisés afin de maintenir le contact avec les 1700 personnes aînées qui sont accompagnées tout au long de l'année. Devant les besoins criants, alors que tant de gens souffrent d'isolement, Les Petits Frères ont rapidement senti le besoin de lancer une vaste opération de mobilisation et de soutien. Les Petits Frères ont donc mis en place une chaîne d'appels disponible gratuitement à travers le Québec, offrant à toute personne de 75 ans et plus la possibilité de recevoir des appels réguliers de la part de bénévoles recrutés et formés pour entrer en relation avec elles. Pour s'inscrire à cette chaîne d'appels, les personnes peuvent composer le 1-877-805-1955. En plus d'assurer une présence, les bénévoles aident les personnes aînées à composer avec l'anxiété, le stress et l'incertitude causés par la pandémie.

Les Petits Frères ont mis en place plusieurs mesures pour répondre aux besoins urgents qui émergent en raison de la pandémie. L'organisme a donc instauré, dans un cadre d'action très structuré, une logistique afin que des bénévoles sélectionnés puissent aller faire des courses urgentes et inévitables pour les personnes aînées qui en ont besoin.

Le 10 mai, TVA et Télé-Québec, en partenariat avec le Gouvernement du Québec, diffuseront le grand événement télévisuel « Une chance qu'on s'a » et amasseront des dons pour deux organismes, dont Les Petits Frères.

Donnez une famille aux aînés

Nous sollicitons la générosité de la population pour un don spécial. Chaque dollar peut faire la différence et nous permettre de continuer à être présents auprès des plus vulnérables, les personnes aînées. Un geste simple à poser de la maison : faites votre don en ligne à contrerlisolement.ca

À propos des Petits Frères

Depuis près de 60 ans, Les Petits Frères ont comme mission de contrer l'isolement des personnes seules du grand âge en créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie. En action dans 11 régions du Québec, l'organisme est le seul à accompagner les personnes aînées, peu importe leur condition, jusqu'à la fin de leur vie et même après. Âgées en moyenne de 85 ans, elles sont accompagnées pendant quatre ans environ, mais cela peut aller jusqu'à plus de dix ans. La majorité d'entre elles vit dans la pauvreté et près du tiers souffre de troubles complexes de santé. La comédienne Marie-Thérèse Fortin est porte-parole des Petits Frères et depuis dix ans, la comédienne Béatrice Picard en est la marraine. Les Petits Frères sont agréés par le Programme de normes d'Imagine Canada attestant la qualité, l'efficience et la transparence de l'organisme.

