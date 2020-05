/R E P R I S E -- Pour une suite positive au déconfinement : Mission inclusion fait appel à votre solidarité!/





MONTRÉAL, le 2 mai 2020 /CNW Telbec/ - Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Mission inclusion observe une augmentation des demandes d'aide financière de la part des organismes qu'elle soutient, au Québec comme à l'international. En réponse à la crise humanitaire, nous avons créé le Fonds d'urgence COVID-19, afin d'appuyer les organismes qui doivent user de créativité et de leur résilience pour poursuivre leurs opérations auprès des personnes en situation de vulnérabilité.

Grâce à tous ses partenaires et donateurs, Mission inclusion a augmenté le financement de projets mis sur pied ou modifiés en réaction à la COVID-19. Concrètement, à la faveur de cet appui :

nous avons déjà remis près de 23?000 $ aux popotes roulantes qui portent secours, à l'extérieur de Montréal, aux aînés et aux personnes défavorisées?;

plus de 20?000 $ ont été versés au Regroupement Partage, situé à Montréal, afin de les appuyer à faire face à une augmentation importante de 300 % des demandes d'aide alimentaire et une réorganisation complète de leur système de distribution, ce qui leur permet d'aider 1?100 ménages dans 11 quartiers, chaque semaine.

«?Les conséquences de la pandémie évoluent dans le temps. Même si nous ignorons encore quelles seront les suites de cette crise, les impacts économiques et sociaux sont de plus en plus visibles et se poursuivront pour des mois, voire des années. Je peux vous assurer que Mission inclusion sera présente pour répondre à l'appel des organismes sur le terrain, au Québec et dans le monde. Pour réussir, nous avons plus que jamais besoin du public?! Grâce à la solidarité des Québécoises et des Québécois, nous sommes convaincus que nous continuerons de générer des retombées positives dans la vie de milliers de gens.?» - Richard Veenstra, directeur général de Mission inclusion

Marc-André Coallier : un porte-parole mobilisé pour le Fonds d'urgence COVID-19 de Mission inclusion

«?Je me joins au Fonds d'urgence COVID-19 de Mission inclusion. Je sais que les sommes amassées permettront de venir en aide à tous ces organismes qui travaillent sans relâche pour assister les plus touchés par la pandémie et les plus vulnérables face à la maladie. N'ayez crainte, l'argent recueilli soutiendra directement les organismes qui oeuvrent pour répondre aux besoins alimentaires des familles et des aînés et qui appuient les personnes en situation d'itinérance ou de vulnérabilité, pendant la crise, mais surtout pour la suite de celle-ci.?» - Marc-André Coallier comédien et porte-parole de Mission inclusion

Nous invitons le public à être généreux en faisant un don en ligne, au https://missioninclusion.ca/fonds-durgence-covid19/ ou par téléphone, au 514 495-2409.

À propos de Mission inclusion

Mission inclusion, le nouveau nom de L'OEUVRE LÉGER, soutient des actions innovantes et mobilisatrices pour le mieux-être des individus les plus vulnérables et marginalisés, au Québec et dans le monde. Ses initiatives de développement durable ont aidé près de 30 millions de personnes à ce jour. Si elles se divisent en six champs (action humanitaire, enfants et familles, droits des femmes, itinérance, mieux-être des aînés et sécurité alimentaire), elles ont en commun le même objectif : l'inclusion sociale des personnes vulnérables. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter notre site Web au www.missioninclusion.ca et à suivre @mi_inclusion sur Twitter et @missioninclusion sur Instagram.

Pour des témoignages de bénéficiaires, des visuels et des témoignages des organismes en action, accédez au dossier de presse ICI

SOURCE mission inclusion

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 06:10 et diffusé par :