Newtopia s'inscrit à la Bourse de croissance TSX au coeur de la pandémie de COVID-19





L'entreprise canadienne de technologie de la santé s'est inscrite aujourd'hui à la Bourse de croissance TSX (TSXV)

TORONTO, le 4 mai 2020 /CNW/ - Newtopia Inc. (TSXV: NEWU) (« la Société »), une plateforme prometteuse desservie par la télésanté favorisant le changement des habitudes et axée sur la prévention des maladies chroniques, a aujourd'hui fait son entrée à la TSXV sous le symbole « NEWU » au moyen de l'inscription directe. À la lumière de la pandémie de COVID-19 au cours de laquelle les activités de pays, d'entreprises et de gens de partout sur la planète sont interrompues pour freiner la propagation du virus, l'approche de Newtopia axée sur la prévention et faisant la promotion d'une meilleure santé est plus pertinente que jamais. Son inscription à la bourse ne pouvait pas mieux tomber.

« Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que Newtopia s'est inscrite à la Bourse de croissance TSX pour donner une lueur d'espoir dans le contexte des efforts de lutte contre la pandémie à l'échelle mondiale, a déclaré Jeff Ruby, fondateur et président-directeur général de Newtopia. Cette offre publique est une invitation à participer à la lutte contre les maladies chroniques, d'autant plus que nous sommes tous témoins de la réelle vulnérabilité des personnes atteintes de maladies chroniques. La pandémie de COVID-19 agira comme un catalyseur pour nous tous, en tant que société mondiale, et nous permettra de mettre l'accent sur la prévention proactive des maladies. Ce concept est précisément ce qui m'a motivé à démarrer Newtopia en 2008. »

Établie à Toronto, Newtopia suit l'exemple d'autres entreprises de technologie révolutionnaires en choisissant une inscription directe qui répond davantage aux besoins de ses investisseurs, plutôt que de passer par une première offre publique traditionnelle.

À la suite de la publication de résultats d'essais cliniques contrôlés aléatoires, Newtopia a connu une croissance de 100 % de ses revenus sur douze mois depuis 2016. À la fin du troisième trimestre de 2019, Newtopia avait généré des revenus de plus de 4,5 millions de dollars, affichant une hausse de 40 % de sa marge brute sur 12 mois, ainsi qu'une moyenne dépassant les 14 000 participants motivés.

Newtopia met l'accent sur une approche durable et personnalisée en matière de changement des habitudes. L'entreprise tient compte des facteurs sociaux, psychologiques et génétiques, ce qui facilite la prévention des maladies chroniques auprès des personnes à risque de souffrir d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires, entre autres. Conçus pour être suivis entièrement à distance, les programmes personnalisés de Newtopia combinent les meilleurs éléments de la télésanté, de la psychologie comportementale et de la technologie pour favoriser l'adoption d'un mode de vie sain. Les données sont recueillies au moyen de dispositifs et d'appareils intelligents fournis, évitant aux participants de devoir produire un rapport sur leurs résultats.

« Newtopia est née du besoin de repenser la prévention des maladies pour remplacer le système conventionnel de soins aux malades qui est constamment déstabilisé. Grâce à des innovations favorisant le changement des habitudes, nous aidons les gens à vivre en meilleure santé tous les jours, ce qui se traduit par une réduction des coûts de santé, poursuit Ruby. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à développer nos partenariats avec des employeurs et assureurs qui ont le goût du risque afin de poursuivre notre mission qui consiste à aider les personnes vulnérables dans leur cheminement particulier vers une meilleure santé. »

Au cours de la dernière décennie, l'équipe interdisciplinaire de Newtopia, composée de spécialistes en médecine et en comportement, d'« inspirateurs » et de concepteurs de produits, a créé une plateforme à multiples facettes desservie par la télésanté et favorisant le changement des habitudes qui a changé des dizaines de milliers de vies. Aujourd'hui, Newtopia est sur le point de devenir le chef de file de la prévention des maladies associées au mode de vie.

À propos de Newtopia

Newtopia est une plateforme à multiples facettes desservie par la télésanté et favorisant le changement des habitudes qui offre une approche personnalisée en tenant compte des facteurs sociaux, psychologiques et génétiques. Il a été prouvé que notre approche apporte une valeur ajoutée aux investissements des assureurs ayant le goût du risque au moyen de facteurs de risque associés à une réduction du syndrome métabolique, à des économies de coûts liiés aux réclamations de soins et à une amélioration de la qualité de vie, de la productivité et du moral des personnes vulnérables. Notre mission est d'inspirer les gens à vivre en meilleure santé. Pour en apprendre davantage, visitez le site newtopia.com (en anglais).

