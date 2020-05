Lancement de la campagne « Vous êtes là pour nous, on a des #chirotrucs pour vous »





MONTRÉAL, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Semaine de la santé neurovertébrale battra son plein du 4 au 8 mai prochain. Dans le contexte actuel de pandémie de la COVID-19, le nombre d'heures de travail s'est accru considérablement pour certains métiers qui desservent des secteurs essentiels. Caissiers et caissières, couturiers et couturières, infirmiers et infirmières par exemple doivent de plus composer avec des défis au niveau de l'ergonomie de leur poste de travail. Ajoutons à cela le stress et la fatigue, le risque de blessures et de douleurs est alors bien réel.

« Les travailleurs essentiels sont soumis à énormément de stress physique et mental, ce qui peut affecter leur santé neuromusculosquelettique. Ils doivent porter une attention particulière à leur posture en ces temps difficiles, afin de minimiser les risques de blessures et de développer des problèmes et douleurs chroniques. » indique Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne et présidente de l'Association des chiropraticiens du Québec.

Les chiropraticiens font partie des services essentiels et dans le contexte actuel, ils sont assujettis à des protocoles sanitaires rigoureux leur permettant de recevoir les cas urgents seulement. Mais avant d'expérimenter des douleurs aiguës, des conseils de prévention de base peuvent être observés.

Tout au long de la Semaine de la santé neurovertébrale, l'Association des chiropraticiens du Québec publiera sur le blogue.chiropratique.com des conseils de prévention afin de prévenir l'apparition d'inconforts et de blessures chez les travailleurs de plusieurs secteurs essentiels.

L'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) est un organisme sans but lucratif existant depuis 1967. Dans le cadre de sa mission d'éducation grand public, l'Association des chiropraticiens du Québec met en oeuvre des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques, efficaces et naturelles.

