Les employés Canadiens expriment leur point de vue sur le milieu de travail actuel et après la pandémie

Selon une nouvelle étude de Robert Half, 55 % des professionnels qui oeuvrent dans des bureaux et qui ont pris des mesures pour travailler à domicile affirment qu'ils ont trouvé un meilleur équilibre entre le travail et leur vie personnelle

74 % des travailleurs aimeraient avoir recours au télétravail plus souvent lorsque les restrictions liées à la distanciation physique seront levées

72 % des employés indiquent qu'ils réévalueront la pertinence de serrer la main de leurs relations professionnelles

TORONTO, le 4 mai 2020 /CNW/ - Les professionnels du Canada sont passés du choc de la vie en confinement à plusieurs semaines passées à travailler sur la table de la cuisine et dans des bureaux improvisés. Toutefois, bon nombre d'entre eux portent désormais leur attention sur leur retour imminent à leur lieu de travail et sur la nouvelle normalité. Robert Half a interrogé 500 professionnels du Canada pour en savoir plus sur leur situation actuelle, leurs préoccupations quant à leur avenir au travail et ce qui, selon eux, changera le plus.

« COVID-19 a eu des répercussions sur de nombreux aspects de notre vie quotidienne, et lorsque les immeubles rouvriront, les bureaux auxquels nous retournerons pourraient être très différents de ceux que nous avons quittés, a déclaré David King, président de district principal de Robert Half. Il est maintenant temps que les organisations et les employés explorent de nouvelles façons de créer des espaces sécuritaires, motivants et intéressants alors que les besoins opérationnels et les cultures organisationnelles évoluent. »

Le beau côté des choses

Parmi les employés interrogés, 79 % ont indiqué qu'ils travaillent actuellement à domicile. On a demandé à ces travailleurs : « Lequel des sentiments positifs suivants avez-vous ressenti à l'égard de votre emploi au cours des dernières semaines? » Les réponses les plus populaires étaient les suivantes* :

Je m'aperçois que je peux faire mon travail à domicile. 60 % L'équilibre entre le travail et ma vie personnelle s'est

amélioré en raison du fait que je n'ai pas à me déplacer

pour aller au travail et en revenir. 55 % Je suis plus à l'aise avec la technologie. 26 % Je me suis rapproché de mes collègues. 10 % Je me suis rapproché de mon patron. 8 %

* Les réponses multiples étaient acceptées.

Préoccupations liées au retour au bureau

Selon l'étude, les professionnels éprouvent certaines craintes quant au retour à leur lieu de travail habituel :

46 % des professionnels craignent de se trouver à proximité de leurs collègues.

74 % aimeraient travailler à domicile plus souvent qu'avant la pandémie.

En même temps, 59 % estiment qu'il sera plus difficile d'établir des relations solides avec des collègues si les équipes ne se trouvent pas dans le même immeuble aussi souvent.

Protocole d'affaire après la pandémie

Une fois que les lignes directrices en matière de distanciation physique seront moins strictes, le milieu de travail changera probablement. Parmi les professionnels oeuvrant dans des bureaux qui ont été interrogés :

72 % réévalueront la pertinence de serrer la main de leurs relations professionnelles.

73 % prévoient organiser moins de réunions en personne.

En même temps, 75 % estiment qu'à leur retour, ils seront mieux préparés à soutenir les collègues qui doivent quitter le bureau ou à les remplacer.

56 % prévoient passer moins de temps dans les aires communes du bureau.

Six personnes sur 10 réévalueront la pertinence de participer à des événements d'affaires en personne (61 %) et de voyager pour affaires (59 %).

69 % croient qu'un moins grand nombre d'activités sociales et de renforcement de l'esprit d'équipe avec leurs collègues se tiendront en personne.

Les employés s'attendent à ce que leur organisation s'adapte à la nouvelle normalité. On a demandé aux travailleurs : « À la suite de la pandémie de COVID-19, laquelle des mesures suivantes croyez-vous que votre entreprise devrait prendre? » Voici leurs réponses* :

Permettre aux employés de travailler à domicile plus fréquemment 85 % Se doter de meilleures procédures de nettoyage 73 % Tenir moins de réunions et de séances de formation en personne 68 % Décaler les horaires de travail des employés 48 % Modifier l'aménagement du bureau 40 % Exiger que les employés portent un masque 26 %

* Les réponses multiples étaient acceptées.

« Les gens ont eu l'occasion de réfléchir pendant cette période d'isolement et de nombreux travailleurs jettent maintenant un regard neuf sur leur vie professionnelle et leurs attentes globales relatives à leur carrière, a ajouté M. King. Les employeurs devraient profiter de cette période de transition pour réévaluer leurs priorités et intégrer des changements positifs, que ce soit au moyen d'aménagements de bureau plus novateurs, de normes en matière de santé ou d'options de travail flexibles, qui trouveront écho non seulement auprès du personnel actuel, mais également des futurs employés. »

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante du 17 au 22 avril 2020. Il regroupe les réponses de plus de 500 employés canadiens âgés de 18 ans ou plus qui travaillent habituellement dans des bureaux.

