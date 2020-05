EQ Care fournit ses soins de santé virtuels aux travailleurs essentiels des chemins de fer





MONTRÉAL, le 4 mai 2020 /CNW Telbec/ - Pionnière de la télémédecine au Canada, l'entreprise EQ Care est heureuse d'offrir ses soins de santé virtuels aux cheminots du CN, qui font partie des travailleurs essentiels au pays. Plus tôt cette année, le CN a rejoint la communauté EQ Care, permettant à ses cheminots d'avoir accès, grâce à un appareil connecté à Internet, à des services de soins de santé virtuels, peu importe où ils se trouvent au pays.

Dans le cadre de ce partenariat, EQ Care propose un service de concierge de soins de santé en ligne aux employés canadiens du CN et aux membres de leur famille. Ce service offert en tout temps, que ce soit par communications vocales, textuelles ou conférence vidéo sécurisées, en anglais et en français, donne accès à des médecins, des spécialistes de la santé mentale et d'autres professionnels médicaux et paramédicaux, grâce à un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur.

Le CN et EQ Care - Un partenariat sain pour le Canada

Portion essentielle de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord, le CN transporte des matières brutes, notamment l'alcool industriel utilisé dans la production du désinfectant pour les mains, des biens intermédiaires comme les grains canadiens qui servent à faire le pain, ainsi que la pulpe avec laquelle le papier hygiénique est fabriqué, sans oublier des produits finis comme les fruits et légumes frais et le gaz propane qui chauffe nos maisons et nos fermes.

« Assurer la santé et la sécurité de nos employés est notre principale priorité. Nous sommes contents de ce partenariat avec EQ Care qui nous permet d'offrir une option de soins de santé rapide et accommodante. La situation actuelle nous rappelle l'importance de notre travail, au CN, à titre de fournisseur de services essentiels», a souligné Dorothea Klein, première vice-présidente et chef Ressources humaines du CN.

EQ Care est fière d'offrir des régimes de santé de qualité supérieure aux milieux de travail canadiens, et de contribuer à soulager la pression exercée sur le système de soins de santé pendant cette période difficile.

« Nous sommes fiers d'offrir à la main-d'oeuvre du CN un accès accru aux soins de santé, a indiqué Daniel Martz, PDG, EQ Care. Il est important pour nous que les cheminots du CN sachent que nous les appuyons, alors qu'ils soutiennent l'économie canadienne et qu'ils maintiennent le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement à un moment où nous en avons grandement besoin. »

Des soins de santé de qualité supérieure pour les travailleurs canadiens

Les dépenses dans le secteur de la santé représentent, en moyenne, 40 % des dépenses de tous les programmes des gouvernements provinciaux et territoriaux. Selon les estimations de l' Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), 70 % des 264 milliards de $ dépensés au Canada pour les soins de santé, soit 185 milliards de $, sont réservés à la rémunération des professionnels de la santé. En temps normal, environ une visite à l'urgence sur cinq n'est pas nécessaire.

La plateforme d'EQ Care est conçue non seulement pour desservir efficacement les patients individuels, mais aussi pour libérer de la place au sein du système de soins de santé canadien qui subit actuellement une grande pression.

Appuyée par une organisation comptant plus de 30 ans d'expérience dans la gestion de régimes d'avantages sociaux en matière de soins de santé, EQ Care est exceptionnellement bien placée pour fournir des solutions pratiques aux travailleurs canadiens aux premières lignes de la pandémie de COVID-19. Les gestionnaires de soins, les infirmières et infirmiers, ainsi que les médecins d'EQ Care reçoivent une formation intensive afin de conseiller les patients relativement à la COVID-19 et à tout problème de santé auquel ils font face ou auquel est confronté un membre de leur famille.

À propos de EQ Care

EQ Care propose aux patients un accès en ligne bilingue, à l'échelle nationale, en tout temps, à une équipe spécialisée en santé mentale et en soins de santé, proposant des options de traitement complètes et personnalisées, à partir de tout appareil mobile ou connecté à Internet. Notre mission est de rester à l'avant-garde des soins aux patients et de veiller à ce que nos patients obtiennent le service de la meilleure qualité qui soit, grâce à notre plateforme technologique exclusive de santé virtuelle.

Chef de file du marché canadien des soins virtuels avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la santé, détenant la certification ISO 9001:2015 et ayant géré plus de 400 000 consultations médicales virtuelles à ce jour, nous continuons d'innover afin d'offrir à nos participants aux régimes et à leurs membres des approches et des outils mobiles à la fine pointe de la technologie.

À propos de CN

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca .

