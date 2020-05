Stephen Haswell rejoint Dodge & Cox Worldwide Investments Ltd.





LONDRES, 4 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de Dodge & Cox a annoncé aujourd'hui que Stephen Haswell a rejoint la firme. Il dirigera la prospection de clientèle non états-unienne de la firme et ses efforts de service à la clientèle à partir du bureau de Dodge & Cox à Londres. Il s'installera au Royaume-Uni depuis Munich en Allemagne et sera par la suite nommé directeur général de Dodge & Cox Worldwide Investments Ltd. Dodge & Cox Worldwide Investments est le seul distributeur de Dodge & Cox Worldwide Funds plc, fonds d'OPCVM domicilié en Irlande*.

M. Haswell apporte à la firme plus de 26 années d'expertise en matière de distribution dans le secteur de la gestion des investissements et une vaste perspective accumulée au long de fonctions de dirigeant à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Il était auparavant directeur général responsable de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Macquarie Investment Management, où il était chargé de diriger dans ces régions la stratégie de distribution et les efforts d'exécution sur l'ensemble des équipes de vente, marketing et service à la clientèle de la société. Avant ceci, 20 années passées chez MFS Investment Management ont fait culminer sa carrière avec la responsabilité d'y conduire les activités de la distribution non états-unienne.

M. Haswell sera nommé au conseil d'administration de Dodge & Cox Worldwide Funds plc. Sous la gestion de comités d'investissements de Dodge & Cox, Dodge & Cox Worldwide Funds consiste en trois fonds d'OPCVM disponibles pour des clients en dehors des États-Unis. Les stratégies d'investissement des fonds d'OPCVM reflètent celles utilisées pour les fonds de Dodge & Cox basés aux États-Unis : elles sont gouvernées par une approche d'investissement de la firme ayant fait ses preuves, reposant sur une profonde recherche fondamentale, un horizon de placements à long terme et une stricte discipline d'évaluation.

« Nous sommes ravis d'accueillir Steve Haswell chez Dodge & Cox. La profondeur de son expérience sur l'ensemble du secteur de la gestion des investissements et sa compréhension des marchés et des besoins des clients en dehors des États-Unis sera inestimable pour appuyer nos efforts dans la poursuite de la mondialisation de notre base de clientèle par le biais de nos fonds d'OPCVM, » a déclaré Charles F. Pohl, président de Dodge & Cox.

* Fonds irlandais conforme en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM / UCITS, Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities), Dodge & Cox Worldwide Funds plc peut mettre librement sur le marché et vendre des actions dans ces fonds sur l'ensemble de l'Espace économique européen où l'OPCVM s'est conformé aux processus de notification et d'inscription transfrontalière selon les termes de la Directive sur les OPCVM, ou se conforme par ailleurs au droit applicable.

Fondé en 1930, Dodge & Cox gère plus de 266 milliards USD pour des investisseurs particuliers et institutionnels en fonds commun de placement, OPCVM et comptes privés en date du 31 mars 2020. Dodge & Cox Worldwide Funds PLC (UCITS distribution) lancé en 2009. Pour davantage de renseignements sur Dodge & Cox Worldwide Funds, veuillez visiter notre site web sur www.dodgeandcoxworldwide.com.

