Newzik lève 3 M? pour révolutionner le monde de la partition





La société française Newzik (nom légal de l'entreprise : SyncSing), leader des partitions numériques, fait partie des rares entreprises à avoir finalisé sa levée de fonds (3 M?, auprès d'investisseurs privés) malgré la situation actuelle, après un développement sur fonds propres pendant 5 ans.

Cette crise renforce en effet la pertinence de la mission de Newzik qui, depuis 2015, accompagne les musiciens professionnels, étudiants et amateurs, en développant des outils numériques permettant notamment le travail à distance.

Newzik oeuvre à la migration numérique des partitions en collaboration avec les plus grands éditeurs (Carl Fischer, Universal Edition, Schott Music,...) et compte parmi ses clients des institutions de renom comme l'Opéra d'Etat de Vienne ou l'Orchestre National d'Ile-de-France. Tous témoignent d'un réel gain de productivité : moins d'impressions, moins d'envois postaux, moins de copies, une meilleure communication et surtout une fluidité dans le partage des contenus musicaux permise par les fonctionnalités collaboratives inédites de Newzik. L'application iOS, disponible sur l'App Store, est dores et déjà utilisée par des dizaines de milliers de musiciens.

Les avantages du numérique sont encore plus visibles en ce moment dans le monde de l'enseignement musical où la fermeture des salles de classe dûe au COVID-19 impose de trouver de nouvelles méthodes de travail à distance.

La technologie Newzik s'articule autour de trois grands axes :

- Une bibliothèque dans le cloud : import ou achat de partitions et organisation d'une bibliothèque numérique ;

- Des outils de travail professionnels : palette d'annotations, tourne de page automatique ou à la pédale, enregistrement audio ;

- Des espaces collaboratifs : partage d'annotations et de partitions en temps réel sur le modèle des Google Docs.

Ce tour de financement vise principalement à :

- Internationaliser notre déploiement auprès des institutions musicales, notamment aux Etats-Unis ;

- Continuer à développer des produits uniques, multi-plateformes, et des fonctionnalités révolutionnaires basées sur l'intelligence artificielle.

L'application Newzik est disponible gratuitement sur l'App Store, un abonnement permet l'accès Premium.

