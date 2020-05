Pricefx offre à ses clients d'accéder gratuitement à sa nouvelle solution d'accélérateurs





Pricefx, le leader mondial des logiciels de tarification natifs sur le Cloud, a annoncé aujourd'hui qu'il offrira à ses clients un accès gratuit à Sales Insights Accelerator. Cet accélérateur est une solution d'analyse tarifaire préconfigurée, facile à déployer et extrêmement exploitable permettant d'analyser les données transactionnelles, de bénéficier rapidement d'une visibilité des possibilités de tarification et de signaler les menaces. Pricefx offre un accès illimité et gratuit à ces produits afin d'aider les entreprises à développer des stratégies permettant de réagir rapidement face aux actuels défis et aux dynamiques changeantes du marché du fait du COVID-19.

Des entreprises dans le monde entier ont dû cesser leurs activités et les clients se sont retrouvés face à des mesures de confinement strictes en vue de contenir la pandémie de coronavirus. Cela a engendré une chute des prix à la consommation dans plusieurs secteurs. Aux États-Unis, les prix à la consommation pendant le mois de Mars affichaient les niveaux les plus bas sur les cinq dernières années. Les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement continuent de poser des difficultés à de nombreuses entreprises alors que les pénuries et les fermetures d'usines menacent la continuité des opérations.

« Nous croyons fermement que nous avons un engagement vis-à-vis de la collectivité et de nos clients afin de les aider durant cette période très difficile et, bien que nous ne soyons pas un fabricant en mesure de se réorganiser pour produire des EPI, nous pouvons écrire des codes très utiles qui aident nos clients à améliorer leur tarification jour après jour », a déclaré Marcin Cichon, PDG et cofondateur de Pricefx. « Tandis que d'autres sociétés ont été rapides à donner des conseils sur la manière de comment mieux gérer pendant la période de crise du COVID ou à offrir des essais gratuits, nous avons décidé de fournir à nos clients des solutions d'analyse avancées ? gratuitement et sans conditions ?afin de les aider à opérer face a ces nouveaux défis. Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises ont besoin d'aperçus concrets, continus et exploitables des ventes et des prix afin de naviguer avec succès sur ce marché. »

Les tableaux de bord Insights fournissent aux organisations un moyen structuré pour voir les grandes tendances globales tout en procurant la flexibilité nécessaire pour examiner en détail les données afin de découvrir les perspectives et les aberrations. Sales Insights analyse la rentabilité des produits et des clients, ainsi que les potentielles pertes de marges. Utilisant la fonctionnalité PriceAnalyzer, Sales Insights inclut les tableaux de bord suivants:

Revenue and Margin ? analyse la relation entre les revenus et le pourcentage de marge selon différentes perspectives

Regional Revenue and Margin by geography ? montre les indicateurs de performance clés sur une carte du monde ou continentale

Outliers ? analyse quels sont les produits et les clients qui réalisent les meilleures et les plus mauvaises performances

Waterfall ? montre l'analyse en cascade avec des ajustements regroupés

Waterfall Comparison ? compare l'analyse en cascade par période, produit ou client

Revenue Breakdown ? montre les raisons de la différence au niveau des revenus entre les deux périodes sélectionnées

Margin Breakdown ? montre les raisons de la différence au niveau des marges entre les deux périodes sélectionnées

« Nous sommes d'avis que cette initiative apportera aux opérations de nos clients une valeur stratégique réelle et tangible », a ajouté M. Cichon. « Nous espérons que ces accélérateurs deviendront un élément durable de la routine de tarification quotidienne de nos clients. Nous sommes reconnaissants de la confiance continue accordée à Pricefx et de l'occasion qui nous est donnée de pouvoir aider. »

Tout client de Pricefx disposant d'Analytics dans le cadre de son abonnement et ayant des données transactionnelles chargées dans Pricefx est éligible pour recevoir gratuitement cette offre, y-compris la distribution, l'installation et l'utilisation en production. Pricefx fournira également, gracieusement, des conseils sur l'utilisation et l'exploitation de l'accélérateur Sales Insights. D'autres accélérateurs, actuellement en cours de développement, seront disponibles dans les prochains mois.

Les clients intéressés doivent contacter leur représentant Pricefx actuel pour de plus amples informations.

