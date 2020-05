Les entrepreneurs continuent à faire travailler l'Europe avec la plateforme RedFix





FIJNAART, Pays-Bas, 4 mai 2020 /PRNewswire/ -- Un groupe d'entrepreneurs néerlandais et belges a créé la plateforme RedFix qui permet de mettre rapidement en relation les travailleurs indépendants, les entrepreneurs indépendants et les employeurs en Europe. De cette manière, ils peuvent tous continuer à travailler pendant et après la crise du coronavirus. Après un démarrage réussi aux Pays-Bas, la plateforme a également été lancée en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie et en Belgique.

RedFix met en relation les travailleurs indépendants et les entreprises clientes qui dressent la liste de leurs missions. La plateforme est principalement axée sur les secteurs de la construction, de la santé, de la logistique, des services techniques et de l'agriculture. Le service est gratuit et il n'y a pas de frais d'agence non plus car les entreprises, les travailleurs indépendants et les entrepreneurs indépendants sont confrontés à des difficultés pendant la crise du coronavirus. De cette manière, la plateforme souhaite donner aux travailleurs indépendants et aux employeurs de l'espoir pour l'avenir. « Plusieurs centaines de milliers de travailleurs indépendants, employés et employeurs qui travaillent tous dur sont dans une situation financière difficile. Nous voulons donc qu'ils puissent se trouver facilement maintenant, et surtout lorsque la situation s'améliorera. Ainsi, nous pouvons accélérer la reprise et les perspectives d'emploi là où se trouvent des opportunités », a déclaré Gerard van der Horst, entrepreneur et fondateur de RedFix.

La plateforme est en cours d'élaboration depuis 2019. RedFix a été fondée par des entrepreneurs engagés dans l'immobilier, le développement de projets, les sports automobiles et les services informatiques, qui sont quotidiennement confrontés à la difficulté de trouver de bons professionnels pour un emploi. S'ils y parviennent, ils doivent payer des suppléments élevés aux intermédiaires, ou bien les agences de recrutement réduisent le taux horaire des professionnels. Ils ont créé RedFix en partant de ce constat. La plateforme ne facture aucun supplément pour la médiation des professionnels.

Les entreprises peuvent s'enregistrer et dresser la liste de leurs projets. Les indépendants peuvent indiquer leur activité, leur taux horaire minimal et leur disponibilité dans leurs profils. RedFix recherche ensuite la bonne correspondance : les bons entrepreneurs indépendants pour les entreprises, ou les bonnes affectations pour les entrepreneurs indépendants. Lancé aux Pays-Bas au cours du premier trimestre de cette année, le site Internet est désormais opérationnel dans toute l'Europe. En France via www.Red-Fix.fr. L'application correspondante (qui peut être téléchargée à partir de Google Play ou de l'App Store) est disponible en 27 langues.

À l'origine, il était prévu que les clients paient un montant annuel fixe de 695 euros et que les indépendants versent au maximum quelques euros par an. La médiation elle-même était déjà gratuite ; la plateforme ne fait pas payer par heure de travail et ne facture pas non plus d'autres suppléments. De cette façon, 100 % des revenus sont directement versés au travailleur indépendant. RedFix est à présent totalement gratuite pendant la crise du coronavirus. Gerard van der Horst prend en charge tous les coûts de déploiement de la plateforme. « J'allais le faire de toutes façons, seulement maintenant sans aucun revenu de sa part. Nous pourrons revoir les choses dans environ un an, mais pour l'instant, l'équipe de RedFix pense que nous pouvons faire bouger les choses pour que l'Europe continue d'avancer », a-t-il déclaré.

www.red-fix.fr

Communiqué envoyé le 4 mai 2020 à 02:00 et diffusé par :