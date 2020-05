Une année de records : points forts du rapport annuel de SANY 2019





BEIJING, 3 mai 2020 /CNW/ - SANY Heavy Industry (« SANY » ou « la société ») a publié son rapport annuel 2019 selon lequel son chiffre d'affaires total a atteint 10,691 milliards de dollars US, soit en hausse de 35,55 % par rapport à l'exercice précédent. L'actif total a augmenté, passant à 12,793 milliards de dollars, et l'actif net attribuable aux actionnaires de SANY, une société ouverte, s'est élevé à 6,277 milliards de dollars US. De même, selon le rapport, SANY a réalisé d'importants gains en termes d'efficacité opérationnelle et de production par tête, de rentabilité et de part de marché mondiale, ainsi que de maîtrise des risques opérationnels.

Croissance robuste des ventes et compétitivité mondiale accrue

Comme le souligne le rapport, SANY Excavator, la division excavatrice, a réalisé un produit des ventes de 3,903 milliards US, en hausse de 43,52 % sur un an. En effet, plus de 60 000 unités (excavatrices) ont été vendues, propulsant SANY au premier rang sur le marché chinois pour la neuvième année consécutive. Parallèlement, SANY Concrete Machinery, la division bétonnière, s'est maintenue comme la première marque mondiale, le produit des ventes se chiffrant à 3,278 milliards de dollars US, en hausse de 36,76 % sur un an, tandis que SANY Hoisting Machinery, la division engins de levage, a enregistré 1,975 milliard de dollars US au titre de produit des ventes, en croissance record de 49,55 % en glissement annuel. En outre, SANY Crawler Crane (grue sur chenilles), a défendu sa position de leader dans l'industrie alors que SANY Piling Machinery (machines à empiler) a vu son produit des ventes augmenter de 2,54 % d'une année sur l'autre, se chiffrant à 0,680 milliard de dollars US, conservant ainsi sa position de référence en Chine.

Modernisation substantielle de la capacité opérationnelle atteignant des niveaux record

L'exercice dernier, le taux de marge brute de SANY a augmenté de 2,14 points de pourcentage, passant à 33,26 %, tandis que son taux de bénéfice net a grimpé de 3,9 points de pourcentage pour atteindre 15,19 %, et ses bénéfices nets ont crû de 83,23 % d'une année sur l'autre pour se monter à 1,584 milliard de dollars US. Le flux de trésorerie de SANY a atteint des sommets historiques de 1,874 milliard US, soit une progression de 26,01% sur un an.

Transformation numérique à pas de géant

En 2019, SANY s'est dotée d'une technologie permettant d'éliminer les défauts de fabrication tout en dynamisant les performances de la société en termes de capacité de commercialisation, d'efficacité après-vente et de présence en ligne des clients se servant de leurs équipements. Grâce à la transformation numérique, SANY a nettement amélioré sa capacité opérationnelle et sa production par tête au point qu'elle occupe aujourd'hui la première place mondiale dans le secteur des machines de construction.

Augmentation constante des ventes à l'étranger

L'année dernière, SANY a vu ses ventes internationales atteindre 2,002 milliards US, en hausse de 3,96 % par rapport à l'année précédente, dont une croissance rapide en Indonésie, aux États-Unis, en Europe, en Russie et en Amérique latine. De plus, SANY a encore amélioré son suivi et son service en termes de capacités et a renforcé sa position sur les marchés étrangers en mettant au point des systèmes plus performants et en améliorant la capacité des filières commerciales.

R-D et innovation aux résultats remarquables

À la clôture de l'exercice 2019, SANY avait déposé 9 151 demandes de brevets, dont 7 298 ont été accordés, se classant alors au premier rang de l'industrie, en Chine, sur les deux plans. D'autre part, ayant activement mobilisé ses ressources en R et D, SANY a pu lancer nombre de produits innovants et hautement compétitifs, notamment les excavatrices de la série H représentées par la SY550H, les camions-grues de 55 tonnes de la série T et ses camions-pompes à béton YM5440THBV 620C-10A. Par ailleurs, SANY est en tête de l'industrie pour ce qui est du développement de produits intelligents et a réalisé des percées dans son groupe de constructeurs de chaussées sans pilote.

Image de marque sensiblement améliorée et émergence parmi les trois premiers fabricants mondiaux de machines de construction

En 2019, SANY a également marqué de grands progrès en matière de notoriété et de perception de la marque. Lors des célébrations du 70e anniversaire de la République populaire de Chine, six grues SANY ont hissé le drapeau national chinois sur la place Tiananmen. Dans le même temps, SANY Heavy Industry (industrie lourde) est devenue la société chinoise la plus admirée de Fortune et, en novembre 2019, SANY s'est vue hissée par le Nihon Keizai Shimbun aux rangs des trois premiers fabricants mondiaux de machines de construction.

Pour l'avenir, SANY entend rester fidèle à sa devise, « La qualité fait changer le monde », ce qui signifie, aux dires de SANY, que la société ne ménagera aucun effort pour accroître la valeur auprès des clients, grâce à sa marque, ses produits, son marketing et son service, et qu'elle continuera à défendre sa position sur le marché international hautement concurrentiel. Tous les dirigeants et employés de SANY, attachés à leurs efforts ardus, s'efforceront de faire de SANY un leader de classe mondiale dans l'industrie manufacturière.

