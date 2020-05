Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 4 mai 2020

Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 4 mai 2020. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. Point de presse avec la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, et le...

En cette Journée mondiale de la liberté de la presse, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) est heureuse d'annoncer les lauréats et lauréates de ses prix en journalisme, les prix Judith-Jasmin et Antoine-Desilets 2019, et de...