Lauréat(e)s des Grands Prix du Journalisme

MONTRÉAL, le 3 mai 2020 /CNW Telbec/ - En cette Journée mondiale de la liberté de la presse, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) est heureuse d'annoncer les lauréats et lauréates de ses prix en journalisme, les prix Judith-Jasmin et Antoine-Desilets 2019, et de ceux de ses partenaires.

En raison de la crise sanitaire actuelle de la COVID-19, la remise des prix qui devait avoir lieu le samedi 2 mai 2020 lors du Gala des Grands Prix du Journalisme a été annulée. La cérémonie ne sera pas reportée cette année.

Prix Judith-Jasmin de la FPJQ

Les lauréat(e)s

AFFAIRES ET ÉCONOMIE

Le prix est décerné à Julie Dufresne et Luc Tremblay, de Radio-Canada, pour?« ?Vols à haut risque (Bombardier) ?»?

ARTS, CULTURE ET ART DE VIVE

Le prix est décerné à?Andréanne?Baribeau?et?Étienne Fortin-Gauthier,?d'ONFR (Groupe média TFO), pour?leur série?« ?Nomade en francophonie? »?

ENQUÊTE

Le prix est décerné à Jean-François Cloutier, Hugo Joncas et Philippe Langlois, du Journal de Montréal/Québec, pour leur série?«?Manquements éthiques et prêts douteux à la Caisse de dépôt?»?

GRAND REPORTAGE (EX ÆQUO) :

Le prix est décerné à Simon?Coutu, pour son reportage « ?Cannabis illégal? », Vice-Québec/Télé-Québec?et Alain Abel et?Pasquale?Turbide, de Radio-Canada, pour leur reportage « ?DPJ?: vue de l'intérieur ou l'enquête inattendue ?»?

JUSTICE ET FAITS DIVERS

Le prix est décerné à Isabelle?Hachey, de La Presse, pour son article « ?La genèse d'une tuerie? »?

MÉDIAS LOCAUX ET RÉGIONAUX (FORMAT COURT)

Le prix est décerné à Thomas?Deshaies, de Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue, pour son dossier « ?Arsenic à Rouyn-Noranda? »?

MÉDIAS LOCAUX ET RÉGIONAUX (FORMAT LONG)

Le prix est décerné à?Angie Landry,?de Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue, pour son?dossier?« ?Survivre à la 117? »?

OPINION

Le prix est décerné à?Rima?Elkouri, de La Presse,?pour son?texte?« ?Lettre à mes fils? »?

POLITIQUE

Le prix est décerné à?Thomas?Gerbet, de Radio-Canada, pour son article « ?L'affaire Louis Robert? »?

SCIENCES ET ENVIRONNEMENT

Le prix est décerné à?Marine?Corniou, de Québec Science pour son dossier «? Prêts pour la prochaine pandémie?? ?»?

SOCIÉTÉ

Le prix?est décerné à Jérôme Bergeron, de Radio-Canada Ottawa-Gatineau pour son?dossier?«? Criminalité en hausse au Canada, et si l'on s'inspirait de l'Écosse??? »?

SPORTS

Le prix?est décerné à?Ariane?Lacoursière?et Daniel Renaud, de La Presse, pour leur article « ?Marathon de Montréal?: autopsie d'un cafouillage? »?

GRAND PRIX DU JURY

Le grand?prix du Jury?est attribué à?Annabelle?Caillou, Véronique Chagnon, Marie-Andrée Chouinard,?Améli?Pineda, Patti Sontag et Brigitte Tousignant,?pour leur série de reportages?«?Le?plomb dans l'eau potable au Québec?»?dans Le Devoir.

Un Premier Jury et un Grand Jury ont été formés pour choisir les finalistes et lauréats de toutes les catégories.

Voir la composition des jurys et les commentaires du Grand Jury sur les lauréat(e)s.

Prix Antoine-Désilets de la FPJQ

Les lauréat(e)s

MEILLEURE PHOTO, CATÉGORIE «?ARTS, CULTURE ET ART DE VIVRE?»

Le prix est décerné à Martin Chamberland, pour «?Ballet urbain?», publiée dans La Presse?

MEILLEURE PHOTO, CATÉGORIE «?COUP D'OEIL?»?

Le prix est décerné à Josie?Desmarais, pour «?Tous les moyens sont bons?», publiée dans le Journal Métro?

MEILLEURE PHOTO, CATÉGORIE «?JUSTICE ET FAITS DIVERS?» ?

Le prix est décerné à Ivanoh?Demers, pour «?Gilbert?Rozon?devant la justice?», publiée sur le site de Radio-Canada?

MEILLEUR PHOTOREPORTAGE

Le prix est décerné à David?Boily, pour «?Federal?Oshima?», publiée dans La Presse?

MEILLEURE PHOTO, CATÉGORIE «?POLITIQUE?»

Le prix est décerné à François Roy, pour «?Marguerite Blais, agent secret?», publiée dans La Presse?

MEILLEURE PHOTO, CATÉGORIE «?PORTRAIT?»

Le prix est décerné à Bernard Brault, pour «?Elisapie?Isaac?», publiée dans La Presse?

MEILLREURE PHOTO, CATÉGORIE «?SOCIÉTÉ?»

Le prix est décerné à Martin Tremblay, pour «?Un dernier souffle pour Marie-Ève?», publiée dans La Presse?

MEILLEURE PHOTO, CATÉGORIE «?SPORTS?»

Le prix est décerné à Olivier Jean, pour «?Nadal?», publiée dans La Presse?

PHOTO DE L'ANNÉE

La photo de l'année revient à Olivier Jean, pour «?Nadal?», publiée dans La Presse?

Membres du jury :

Jacques Boissinot, président du jury, photojournaliste à La Presse Canadienne

Caroline Hayeur, photographe indépendante chez Collectif Stock Photo, chargée de cours en photojournalisme à l'UQAM

Sébastien Michaud, Enseignant au Centre de formation Professionnelle de Lachine.

Voir les photos et lire les commentaires du jury.

Prix de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS)

Les lauréat(e)s

L'Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS) et Radio-Canada ont dévoilé les noms des lauréats et lauréates de ses prix pour l'édition 2020 le 30 avril dans un communiqué .

BOURSE FERNAND-SEQUIN POUR LA RELÈVE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE DU CANADA

Lauréate?: Alice Girard-Bossé, pour son article?«?La crise de la reproductibilité ? » .

PRIX HUBERT-REEVES, pour les deux meilleurs ouvrages de vulgarisation scientifique publiés en français au Québec et au Canada cours de la dernière année

Catégorie Grand public :? Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller , de Anne-Marie Desbiens, les Éditions La Presse.

Catégorie Jeunesse :? La ville aux dos d'éléphants , de Christine Nadeau et illustré par Camille Pomerlo, les Éditions de l'Isatis.

PRIX THÉRÈSE-PATRY qui récompense une personnalité ayant apporté une contribution exceptionnelle à la culture scientifique du Québec?Lauréat?: Pierre Chastenay.

Prix de journalisme en loisirs, remis par le Conseil québécois du loisir

Les lauréat(e)s

AUDIO-RADIO : PORTÉE LOCALE OU RÉGIONALE/1ER PRIX

« Rugby subaquatique : une première équipe féminine canadienne au Championnat du monde de rugby subaquatique » par Diana Gonzalez, Radio-Canada

AUDIO-RADIO : PORTÉE PROVINCIALE OU NATIONALE/1ER PRIX

« Menace à la biodiversité : quand un ornithologue amateur sonne l'alarme » par Janic Tremblay, Radio-Canada

ÉCRIT COURT (-- DE 1000 MOTS) PORTÉE LOCALE OU RÉGIONALE/1ER PRIX

« Louis-Gérard Dallaire : l'homme qui cultivait des bonsaïs » par Bernard Lepage, l'Hebdo du St-Maurice

ÉCRIT COURT (-- DE 1000 MOTS) PORTÉE PROVINCIALE OU NATIONALE/1ER PRIX

« L'infiniment grand des Innus en Basse-Côte-Nord » par Jonathan Custeau, La Tribune

ÉCRIT LONG (+ DE 1000 MOTS) PORTÉE LOCALE OU RÉGIONALE/1ER PRIX

« Des pièces sportives à couper le souffle » par Sylvain Sarrazin, La Presse+

ÉCRIT LONG (+ DE 1000 MOTS) PORTÉE PROVINCIALE OU NATIONALE/1 ER PRIX

« L'art derrière les barreaux » par Sylvain Sarrazin, La Presse+

VIDÉO-TÉLÉVISION : PORTÉE LOCALE OU RÉGIONALE/1ER PRIX

« Le kitesurf a le vent dans les voiles aux Îles-de-la-Madeleine » par Philippe Grenier, Radio-Canada

VIDÉO-TÉLÉVISION : PORTÉE PROVINCIALE OU NATIONALE/1ER PRIX

« Sans limites » par Diane Sauvé, Radio-Canada

COUP DE COEUR/PRIX DE 500 $

« 24 heures de survie en forêt » par Audrey Ruel-Manseau, La Presse+

Membres du jury :

Anne-Hélène Mai, journaliste-pigiste, Radio-Canada, L'Express, Le Parisien.

Sylvain Poisson, ancien journaliste, directeur général d'Hebdos Québec

Yolande Dallaire, représentante loisir Professeure retraitée en 2020, du Département de Gestion et intervention en loisir, du Cégep du Vieux Montréal.

Note : En raison de l'annulation du gala des grands prix du journalisme, dans le contexte actuel de pandémie, le CQL a décidé de produire un cahier spécial pour présenter les récipiendaires et leur reportage. Vous retrouverez ce cahier spécial dans la section «?Prix de journalisme?» sur le site Internet du Conseil québécois du loisir.

Prix En-Tête pour le reportage en santé mentale au travail du Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme

Les lauréat(e)s

Le Prix En-Tête pour le reportage en santé mentale au travail est décerné à Isabelle Dubé, Marie-Claude Lortie, Isabelle Massé et Marc Tison pour leur série «?La face cachée de l'entrepreneuriat?», publiée du 18 au 23 novembre 2019 dans la section Affaires de La Presse.

Commentaire du jury : «?La quantité et la variété des témoignages, des situations, des symptômes, des solutions, sans oublier les études et l'éclairage apporté par des experts, constituent un effort sérieux de sensibilisation sur une situation dont on ne parlait pas.?»

Une mention d'excellence a été décernée à Véronique Alarie pour son article «?Détresse mentale au boulot : des maux pour le dire?» publié dans l'édition printemps 2019 du magazine Véro.

