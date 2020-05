COVID-19 : Décès d'un adjoint administratif au CHSLD Providence Saint-Joseph





MONTRÉAL, le 3 mai 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec une énorme tristesse que le Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ a appris le décès d'un de ses membres suite à des complications dues à la COVID-19.

« Au nom de la grande famille du SQEES-FTQ, nous exprimons toutes notre sympathie à la famille et aux proches du défunt. Nous avons aussi une pensée toute particulière pour les collègues de travail de cet homme dans la quarantaine qui nous a malheureusement quitté trop tôt », exprime Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

« Ce collègue s'est joint à nous en 2012 d'abord à l'hygiène et salubrité tout en poursuivant des études en finances. Depuis mai 2019, il occupait la fonction d'agent administratif à l'accueil. Toujours de bonne humeur, il était d'une grande patience avec nous toutes et nous tous. Il y a 5 ans, il a choisi de se présenter en tant que délégué social pour aider ses collègues de travail à passer à travers les épreuves de la vie. Il voulait aider les autres et faire une différence. Passionné de musique, il pratiquait l'activité de DJ dans ses temps libre. Il était toujours partant pour animer nos activités sociales. Depuis l'année dernière, il offrait un service d'aide aux devoirs en mathématique à des jeunes en difficulté ou en voie d'échec. Il était apprécié de toutes et tous. Son départ créera un vide difficile à combler. Adieu, cher collègue! », ajoute Isabelle Friart, présidente du syndicat local au CHSLD Providence Saint-Joseph.

Le SQEES-FTQ tient à souligner le dévouement de tout le personnel qui oeuvre dans les établissements d'hébergement aussi bien publics que privés. « Ces femmes et ces hommes risquent leur propre santé jour après jour pour le bien-être d'autrui. Qu'il soit du personnel administratif, aux services auxiliaires ou aux soins, ces personnes méritent toute notre admiration et toute notre reconnaissance », poursuit Mme Nelson.

Le SQEES-FTQ est conscient de l'énorme pression, la charge de stress et les immenses inquiétudes vécues par les travailleuses et les travailleurs auprès des personnes aînées, particulièrement dans les centres éprouvés par la COVID-19. Le syndicat rappelle que des lignes téléphoniques de soutien psychologique ont été mises en place par les CISSS et les CIUSSS et invite le personnel qui en a besoin à utiliser ces services. Dans le cas des résidences privées pour personnes aînées, il est toujours possible de contacter la ligne Info-Social 811.

Par respect pour la famille et les proches, le syndicat ne commentera pas et ne donnera pas d'entrevue concernant le décès de l'agent administratif au CHSLD Providence Saint-Joseph et membre du SQEES-FTQ.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

