Le premier ministre annonce des outils virtuels en matière de soins et de santé mentale destinés aux Canadiens

OTTAWA, le 3 mai 2020 /CNW/ - La COVID-19 a un impact majeur sur la vie quotidienne de nombreux Canadiens alors qu'ils travaillent pour payer leurs factures, mettre de la nourriture sur la table et prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille. C'est pourquoi il est plus important que jamais que les Canadiens aient accès aux outils et aux ressources dont ils ont besoin pour assurer leur santé et leur bien-être.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un investissement de 240,5 millions de dollars dans l'élaboration, l'élargissement et le lancement d'outils virtuels en matière de soins et de santé mentale pour appuyer les Canadiens.

Ces fonds serviront à créer des plateformes et des applications numériques, à améliorer l'accès à des services de soutien virtuels en matière de santé mentale et à augmenter la capacité de prestation de soins de santé en ligne. Ces travaux seront menés en collaboration avec les provinces, les territoires et des intervenants et comprendront notamment des projets visant à rejoindre les Canadiens vulnérables. De plus, ces services de soutien aideront à réduire le fardeau qui pèse sur notre système de santé alors que nous poursuivons notre lutte contre la COVID-19. L'investissement :

aidera les Canadiens à communiquer en toute sécurité avec leurs fournisseurs de santé habituels ou avec des spécialistes des soins de santé par téléphone, message texte ou vidéoconférence;

permettra d'offrir un accès sûr et sécurisé à du soutien en santé mentale et à des renseignements fiables sur la santé, ce qui réduira la pression exercée sur notre système de santé;

aidera les gouvernements, les responsables de la santé publique, les hôpitaux et les établissements de soins de santé à prendre des décisions fondées sur des faits;

appuiera les initiatives fédérales, provinciales et territoriales menées en collaboration avec des innovateurs, des intervenants en santé et des organisations comme l'Inforoute Santé du Canada , pour offrir plus de services de santé virtuels aux Canadiens.

L'investissement appuiera le portail en ligne Espace mieux-être Canada. Ce portail offre aux Canadiens un accès gratuit à des ressources, à des outils et à des services de soutien professionnels pour favoriser le mieux-être et la résilience, ainsi qu'à des services de santé mentale et de toxicomanie. Il appuiera également une gamme grandissante de produits numériques, dont l'application Canada COVID-19, qui aident les gens à effectuer un suivi de leurs symptômes, à recevoir les dernières nouvelles et à accéder à des ressources fiables.

Grâce à ces mesures de soutien supplémentaires, nous facilitons l'accès des Canadiens aux ressources en santé dont ils ont besoin, à l'endroit et au moment où ils en ont le plus besoin. Le gouvernement continuera de mettre l'accent sur la santé, la sécurité et le bien?être de tous les Canadiens pendant cette période difficile.

« Alors que nous contribuons tous à la lutte contre la COVID-19, il peut être difficile de composer avec tout ce qui se passe autour de nous et d'obtenir l'aide et les services dont nous avons besoin pour nous sentir bien. Il est important que nous prenions soin de nous-mêmes et de notre famille durant ces temps difficiles. Nous offrons donc plus de ressources en santé et d'outils virtuels en matière de santé mentale pour aider les Canadiens à traverser cette crise. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Ces investissements permettront de fournir aux Canadiens des services de santé virtuels sûrs et sécuritaires. Dans toutes les communautés, des gens sont en difficulté à cause de la pandémie de COVID-19, et nous continuerons de les aider. »

-- L'hon. Patty Hajdu, ministre de la Santé

Le gouvernement du Canada a mis en place une série d'outils numériques pour appuyer la santé physique et mentale et le bien?être des Canadiens durant la COVID-19. En voici quelques-uns :

a mis en place une série d'outils numériques pour appuyer la santé physique et mentale et le bien?être des Canadiens durant la COVID-19. En voici quelques-uns : Espace mieux-être Canada est un portail en ligne consacré au soutien en matière de mieux-être mental et de consommation de substances. Il met les Canadiens en contact avec des pairs aidants, des travailleurs sociaux, des psychologues et d'autres professionnels, avec lesquels ils pourront clavarder ou discuter au téléphone en toute confidentialité. Il permettra aux Canadiens de trouver plus facilement des renseignements fiables et d'obtenir de l'aide pour remédier à divers problèmes de santé mentale et de consommation de substances.

Canada COVID-19 est une application mobile qui offre un dispositif de suivi des symptômes, un outil d'auto-évaluation, des renseignements fiables et à jour sur la COVID-19 et de l'information sur les façons d'obtenir de l'aide en matière de santé mentale et de consommation de substances.



Obtenez les nouvelles sur la COVID-19 est un service de courriel Web qui diffuse aux abonnés des renseignements essentiels concernant la pandémie. Les abonnés reçoivent des courriels qui les dirigeront vers de l'information importante, sûre et fiable sur le site Web du gouvernement du Canada consacré à la COVID-19.

consacré à la COVID-19. Le 29 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 7,5 millions de dollars pour appuyer l'organisme Jeunesse, J'écoute afin d'offrir aux enfants et aux jeunes de l'aide en santé mentale et des services de counselling durant cette période difficile.

