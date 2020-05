Le ministre Bains annonce un investissement dans des technologies susceptibles de favoriser la découverte d'anticorps pour combattre la COVID-19





Le gouvernement du Canada appuie un projet novateur destiné à contrer la COVID-19 et à rehausser la capacité canadienne de lutte contre les futures pandémies

OTTAWA, le 3 mai 2020 /CNW/ - Les scientifiques, les entreprises et les fabricants du Canada se mobilisent pour lutter contre la COVID?19. Au Canada, comme partout ailleurs dans le monde, une véritable course est entamée pour trouver un traitement contre la COVID-19. Le gouvernement du Canada appuie les projets pouvant faire avancer cette quête tout en continuant d'édifier sa capacité nationale de lutte contre les futures pandémies.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une contribution de 175,6 millions de dollars à AbCellera Biologics (anglais). Cette entreprise canadienne de biotechnologie mène des travaux de recherche-développement (R-D) sur les anticorps afin de produire des médicaments de prochaine génération pouvant servir à combattre les infections et les maladies. Cette contribution s'inscrit dans le Plan canadien de mobilisation des sciences pour lutter contre la COVID-19, qui a été annoncé le 23 mars 2020 et qui comprend des investissements majeurs dans la recherche canadienne de calibre mondial axée sur le développement de vaccins et de traitements contre la COVID-19 ainsi que des investissements pour faciliter le diagnostic de la maladie. Ces investissements en recherche, combinés aux investissements dans la capacité d'innovation et de fabrication du Canada, contribueront à stopper la propagation de la COVID-19 et, ultimement, à faciliter la reprise du travail et de l'économie.

Ce projet d'AbCellera appuie la lutte du Canada contre la COVID-19 en mettant à profit une technologie de calibre mondial qui pourrait donner lieu à de nouveaux médicaments. L'entreprise espère, en effectuant des recherches et des analyses à partir d'échantillons de sang prélevés sur des patients rétablis, trouver rapidement des anticorps produits naturellement pouvant être utilisés dans la lutte et la prévention des infections virales. En quelques semaines à peine, AbCellera a répertorié plus de 500 anticorps à partir de patients rétablis de la COVID-19. Ce financement est crucial pour qu'AbCellera puisse accélérer et rehausser sa capacité à lutter contre la COVID-19. AbCellera et ses partenaires prévoient que les essais cliniques commenceront en juillet 2020 ou avant cette date. Les anticorps découverts au cours des travaux de recherche d'AbCellera pourraient également être utilisés pour créer des tests de dépistage de la COVID-19, et l'entreprise travaille de concert avec plusieurs organisations mondiales afin de soutenir le développement de nouveaux outils diagnostiques qui permettront de surveiller la maladie.

Ce financement aidera aussi AbCellera à mettre en place une installation dotée de bonnes pratiques de fabrication à Vancouver, en Colombie-Britannique. Cette nouvelle installation sera capable d'utiliser des échantillons de sang de patients pour fabriquer des anticorps en vue d'essais cliniques. C'est une première au Canada. Ce financement s'inscrit dans le plan global du Canada qui vise à s'assurer que notre pays dispose d'une capacité renforcée pour répondre aux futures pandémies.

Par l'entremise de cet investissement, le gouvernement du Canada contribue aux efforts de découvertes de technologies qui mèneront à la production de traitements contre la COVID-19 et à la commercialisation de solutions fabriquées au Canada.

« Notre gouvernement mobilise ses ressources pour combattre la COVID-19 et pour appuyer les chercheurs et les entreprises qui travaillent d'arrache-pied afin de mettre au point des contre-mesures médicales pour stopper la pandémie. La contribution versée aujourd'hui soutiendra AbCellera Biologics dans son projet d'utilisation d'une de ses technologies de calibre mondial pour répertorier rapidement les anticorps pouvant servir au développement d'un traitement contre la COVID-19. Nous pourrons aussi faire en sorte que le Canada soit mieux préparé à long terme pour faire face à de futurs enjeux en matière de santé. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« Nous sommes tous et toutes touchés, et nos équipes solidaires sont résolues à lutter contre cette éclosion. Nous sommes fiers de pouvoir bénéficier du soutien du gouvernement du Canada en vue de trouver le plus rapidement possible une solution à la pandémie de COVID-19. »

- Le président-directeur général d'AbCellera, Carl Hansen, Ph. D.

Les faits en bref

AbCellera a conclu un partenariat avec la société biopharmaceutique internationale Eli Lilly en vue de produire et de distribuer rapidement un traitement.

Le 23 avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de plus d'un milliard de dollars à l'appui du Plan canadien de mobilisation des sciences pour lutter contre la COVID-19, notamment pour soutenir la mise au point de vaccins, la production de traitements et les activités de suivi du virus. Cela comprend une somme de 600 millions de dollars, au titre du Fonds pour l'innovation stratégique, visant à appuyer le développement de vaccins contre la COVID-19 et la tenue d'essais cliniques de thérapie par le secteur privé, ainsi qu'à favoriser les occasions dans le secteur canadien de la biofabrication. La mise sur pied du Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 a également été annoncée. Ce groupe de travail assurera la coordination d'une série de prise d'échantillons de tests sanguins à travers le pays qui nous indiqueront l'étendue de la propagation du virus au Canada et nous permettront d'évaluer de manière fiable l'immunité et les vulnérabilités potentielles des populations canadiennes.

