MGH fait voler des charters de SpiceJet assurant ainsi la chaîne d'approvisionnement de l'Inde pendant la pandémie de COVID-19





GURGAON, Inde, 3 mai 2020 /PRNewswire/ -- Cinq avions cargo dédiés de SpiceJet sillonnent le ciel mondial, transportant des fournitures vitales, notamment des médicaments, des appareils médicaux, des fournitures médicales respectant la chaîne du froid, des produits agricoles pour divers gouvernements, sociétés médicales et pharmaceutiques, détaillants et organismes agricoles dans cette guerre mondiale contre la pandémie de COVID-19.

SpiceJet a transporté environ 4 000 tonnes de fret sur plus de 430 vols depuis que le début du confinement décrété à l'échelle nationale en Inde il y a un mois, soit plus de 70 % de l'ensemble du fret aérien transporté par les compagnies aériennes indiennes.

SpiceJet, la deuxième plus grande compagnie aérienne d'Inde, a transporté des fournitures médicales vitales à destination et en provenance de Shanghai, de Hong Kong, de Singapour, du Sri Lanka, du Koweït, d'Abu Dhabi, d'Hô-Chi-Minh-Ville, de Colombo, de Kaboul et de Dubaï, entre autres. Les opérations de fret de SpiceJet ont été considérablement accrues par la flotte d'avions de passagers de la compagnie aérienne, avec ses avions B737 et Q400 ayant tous deux effectué des vols transportant des marchandises dans les cabines passagers et en soute.

MGH Group, le GSA de SpiceJet pour le fret mondial, a participé activement et apporté son soutien aux vols d'avions cargo de SpiceJet transportant des fournitures médicales cruciales de Singapour à Chennai et Bangalore, tout en apportant son plein appui aux opérations de fret régulières de la compagnie aérienne vers Hanoï et Bangkok.

« La décision audacieuse et clairvoyante d'Ajay Singh de mettre en place une branche de fret indépendante pour SpiceJet s'est avérée payante en assurant non seulement que la chaîne d'approvisionnement clé reste intacte, mais également en fournissant des flux de trésorerie saine à la société lorsque les opérations liées aux passagers ont été totalement clouées au sol. C'est un véritable visionnaire. Aucun autre transporteur indien ne gère une flotte d'avions cargo dédiée, et c'était en effet un pari audacieux à prendre en 2018 », a déclaré Anis Ahmed, fondateur et CEO de MGH Group.

SpiceJet et MGH Group prévoient d'étendre davantage leurs opérations d'avions cargo et d'ajouter plusieurs liaisons mondiales à leur réseau en rapide expansion, compte tenu de la demande croissante en fournitures médicales et éléments essentiels dans le monde entier.

SpiceXpress, la branche cargo dédiée de SpiceJet lancée en septembre 2018, opère à la fois sur des liaisons nationales et internationales et est optimisée par le réseau de transport entièrement intégré de SpiceJet, comprenant des installations de fret aérien, de transport terrestre et d'entreposage à travers le pays.

SpiceJet a aidé à transporter à l'intérieur et à l'extérieur de l'Inde des fournitures essentielles, notamment des masques faciaux, des désinfectants, des fournitures chirurgicales essentielles, des thermomètres IR (nécessaires pour détecter le COVID-19), des combinaisons Hazmat, des kits de dépistage rapide du coronavirus. La compagnie aérienne a même effectué des vols spéciaux pour transporter des passagers en quarantaine vers des installations gouvernementales en fournissant ses avions, son équipage et son personnel dans le cadre de son devoir envers la nation.

