/R E P R I S E -- Une pétition pour une prime de haut risque pour les agents de sécurité/





Déjà plusieurs milliers de signatures amassées

MONTRÉAL, le 3 mai 2020 /CNW Telbec/ - Une pétition demandant une prime de haut risque pour les agents et agentes de sécurité affectés par la pandémie a déjà recueilli plus de 3500 signatures en moins d'une semaine. Cette dernière peut être consultée sur le site de l'Assemblée nationale.

« Le travail des agents et agentes de sécurité a radicalement changé avec la pandémie. Les libertés individuelles sont restreintes et ça entraîne un climat de tension très lourd pour nos membres chargés de faire respecter les directives de santé publique. Plusieurs ont aussi été contaminés dans le cadre de leur travail. Il faut absolument reconnaître le risque auquel les agents sont exposés et les responsabilités accrues qu'ils assument », explique le président de la section locale 8922 du Syndicat des Métallos, Patrick Pellerin, qui représente plus de 15 000 agents de sécurité au Québec.

Le Syndicat des Métallos avait demandé il y a quelques semaines une telle prime pour les agents de sécurité aux premières lignes dans la lutte contre la pandémie. Mais la plupart des agences de sécurité privées ont fait la sourde oreille, alors même qu'elles s'enrichissent avec de nouveaux contrats en lien avec la pandémie.

« On sait que certaines agences font des profits plus importants en raison de la crise actuelle et que certaines ont augmenté leurs tarifs pour les nouveaux contrats. Mais la plupart refusent toujours d'accorder une prime aux agents dont le travail est particulièrement difficile ces temps-ci et qui mettent parfois leur santé à risque. On demande au gouvernement d'intervenir pour obliger toutes les agences à verser, rétroactivement au 15 mars dernier, une prime de risque. Les conditions seraient justes, non seulement entre les travailleurs, mais aussi entre les agences », fait valoir le directeur québécois du Syndicat des Métallos, Dominic Lemieux.

La pétition est parrainée par le député d'Hochelaga, Alexandre Leduc, et elle peut être signée en ligne sur le site de l'Assemblée nationale jusqu'au 27 mai prochain à l'adresse suivante : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8353/index.html

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Communiqué envoyé le 3 mai 2020 à 10:00 et diffusé par :