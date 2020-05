La Fondation Teamsters Canada remet plus de 300 000 $ à des oeuvres de charité





MONTREAL, 03 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Teamsters Canada, remettra plus de 300 000 $ à des organismes de bienfaisance un peu partout au pays. Les officiers du syndicat des Teamsters ont organisé des réunions d'urgence au cours de la dernière semaine afin de discuter de l'aide que pourra apporter la Fondation aux plus vulnérables de notre société.



L'argent que la Fondation Teamsters Canada amasse dans ses activités caritatives proviennent de dons privés et non pas des cotisations des membres des Teamsters. L'Agence du revenu du Canada oblige d'ailleurs les fondations à remettre leurs dons à des oeuvres de bienfaisance plutôt qu'aux individus.

« Nos permanents syndicaux, nos officiers de sections locales et l'équipe de Teamsters Canada sont déployés partout au pays depuis le début de la pandémie afin d'assurer la santé et la sécurité de nos membres, explique l'administrateur de la Fondation Teamsters Canada, François Laporte. La deuxième étape de notre implication pendant la COVID-19 consiste à mettre la Fondation Teamsters Canada à contribution dans toutes les régions du pays afin de répondre aux besoins les plus urgents de nos concitoyens et concitoyennes. »

Rappelons que la mission de la Fondation est de venir en aide aux plus vulnérables à travers des oeuvres caritatives présentes dans les différentes communautés canadiennes. La pandémie de COVID-19 sera sa première intervention à grande échelle.

« Malgré les programmes mis en place par les différents paliers de gouvernements, des centaines de milliers de Canadiens-ennes font face à des grandes difficultés en ce moment, observe le leader syndical. L'aide de la Fondation Teamsters Canada pourrait faire la différence pour un ami, un voisin ou une dame âgée que nous croisons dans la rue tous les jours. »

Les actions de la Fondation Teamsters Canada s'ajouteront donc à celles de nombreux Canadiens et Canadiennes qui font preuve d'une solidarité remarquable au cours des dernières semaines. Tous ensemble, nous pourrons réduire le fardeau sur les épaules de nombreux hommes et femmes aux quatre coins du pays.

« Cette pandémie n'est pas encore terminée, mais nous allons continuer la lutte et s'en sortir plus forts que jamais, conclut M. Laporte. »

La Fondation Teamsters Canada accepte également les dons individuels sur son site Internet ftcf.ca.

La Fondation Teamsters Canada a pour mission de venir en aide aux plus vulnérables à travers des oeuvres caritatives présentes dans les différentes communautés canadiennes. Elle s'implique aussi auprès de travailleurs et de travailleuses qui veulent améliorer leur sort en se recyclant ou en suivant des formations dans la perspective d'un changement ou de l'amélioration d'une carrière. Visitez ftcf.ca pour en savoir plus.

