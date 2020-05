Déclaration - Les ministres des Anciens Combattants et de la Défense nationale soulignent le 75e anniversaire de la fin de la bataille de l'Atlantique





OTTAWA, le 3 mai 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont publié la déclaration suivante afin de souligner le 75e anniversaire de la fin de la bataille de l'Atlantique.

« Chaque premier dimanche de mai, nous nous souvenons de ces courageux Canadiens et Terre?Neuviens qui ont contribué au transport de troupes et de fournitures essentielles de l'Amérique du Nord jusqu'en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.

La bataille de l'Atlantique, la plus longue de toute la guerre, a fait rage sur les eaux glaciales de l'Atlantique Nord du début des hostilités jusqu'à la fin des combats en Europe, soit de septembre 1939 au 8 mai 1945. Des dizaines de milliers de Canadiens et de Terre?Neuviens ont pris part à cet âpre affrontement et plus de 4 600 y ont laissé leur vie.

Le capitaine d'aviation David Hornell fait partie de ceux qui ont fait le grand sacrifice. En juin 1944, il a détruit un sous?marin allemand en surface au nord des îles Shetland au moyen d'un avion amphibie Canso qui a été lourdement endommagé lors de l'attaque. Une fois dans l'eau, le Canso a coulé rapidement, et son canot pneumatique était trop petit pour accueillir les huit membres de l'équipage. Le capitaine Hornell a cédé sa place dans le canot à un membre de l'équipage blessé. Il est mort d'hypothermie peu après son sauvetage. On lui a décerné la Croix de Victoria à titre posthume en reconnaissance de son extraordinaire acte de bravoure.

Pendant près de six ans, les membres de la Marine royale canadienne, de la marine marchande canadienne et de l'Aviation royale du Canada ont guidé et protégé d'un grand péril les navires marchands alliés qui traversaient l'Atlantique Nord.

À la fin de la guerre, les forces canadiennes avaient escorté plus de 25 000 navires marchands de l'Amérique du Nord jusqu'en Grande-Bretagne. Leur immense courage et leur apport essentiel ont contribué à la victoire finale sur les forces de l'Axe en Europe.

Nous vivons dans un pays fort et libre grâce à des Canadiens comme ceux qui ont servi avec abnégation lors de la bataille de l'Atlantique et qui ont risqué leur vie pour défendre la paix et la liberté.

N'oublions jamais ».

