Avis aux médias - Des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (COVID-19)

Des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse afin de fournir une mise à jour sur la maladie à coronavirus (COVID-19). DateLe 3 mai 2020 Heure12 h 00 (HAE) Lieu Édifice de l'Ouest, pièce 225Colline...

C'est un véritable effort collectif qui est en train de se déployer à Montréal-Nord alors que l'Arrondissement, les élus locaux, plusieurs organismes et institutions et certaines entreprises du territoire ont débuté la distribution de masques et...