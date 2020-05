Des journalistes de La Presse remportent un grand prix pour une série consacrée aux problèmes de santé mentale des entrepreneurs





LONDON, ON, le 3 mai 2020 /CNW/ - Une équipe de quatre journalistes du quotidien La Presse a remporté le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale au travail 2019, pour une série en huit parties portant sur les problèmes émotionnels des entrepreneurs.

Isabelle Dubé, Marie-Claude Lortie, Isabelle Massé et Marc Tison ont été choisis par un jury indépendant pour leur série «La face cachée de l'entrepreneuriat», publiée du 18 au 23 novembre 2019 dans la section Affaires de La Presse, annonce le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, qui a créé et qui administre ce concours.

L'un des jurés a commenté la série gagnante : «La quantité et la variété des témoignages, des situations, des symptômes, des solutions, sans oublier les études et l'éclairage apporté par des experts, constituent un effort sérieux de sensibilisation sur une situation dont on ne parlait pas.»

Par ailleurs, une mention d'excellence a été décernée à Véronique Alarie pour son article «Détresse mentale au boulot: des maux pour le dire» publié dans l'édition printemps 2019 du magazine Véro.

Les lauréats pour l'édition anglophone du prix En-Tête, le Mindset Award for Workplace Mental Health Reporting, seront annoncés fin mai. Les deux prix sont parrainés par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, gracieuseté de Canada Vie, (anciennement appelé le Centre Great-West pour la santé mentale en milieu de travail) qui sert de référence pour les journalistes travaillant sur ces enjeux.

Les prix En-Tête devaient être remis à Montréal hier soir, lors de la soirée gala des Grands Prix du journalisme, organisée par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, mais ce rassemblement n'a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de COVID-19.

En-Tête : reportage et santé mentale et Mindset: Reporting on Mental Health sont les guides canadiens les plus utilisés par les journalistes couvrant les enjeux de santé mentale. Ils ont été écrits par des journalistes chevronnés, travaillant avec des professionnels de la santé mentale. Les guides ont été publiés pour la première fois en 2014. Plus de 7 000 exemplaires des deux premières éditions sont maintenant utilisés dans les salles de rédaction et les écoles de journalisme du Canada. Des troisièmes éditions dans chaque langue seront publiées à l'automne.

Le développement et la production d'En-Tête et de Mindset a été rendu possible grâce au soutien de la Commission de la santé mentale du Canada, grâce à une subvention de Santé Canada, et par CBC News. Le Forum est le seul responsable éditorial du contenu.

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. Nous remercions de leur soutien le Globe and Mail, CBC News, Radio-Canada et Cision.

