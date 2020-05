Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 2 mai 2020

Samedi 02/05/2020 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 7 millions $15, 18, 26, 34, 43 & 45 No comp. 42 Lot garanti de LOTTO 6/4933246213-03 ONTARIO 495, 8, 11, 26, 28 & 41. No comp. 34. Gros lot de LOTTARIO estimé à 1,890,000 $2, 8, 12, 27, 35 & 40. No...