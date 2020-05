COVID-19 - Montréal ferme les stationnements de certains grands parcs pour favoriser le maintien de la distanciation physique





MONTRÉAL, le 2 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la COVID-19, la Ville de Montréal annonce la fermeture des stationnements des parcs La Fontaine, Maisonneuve, Jarry, Fréderic-Back et du parc-nature de l'Île-de-la-Visitation à compter de demain, dimanche 3 mai. Ces mesures visent notamment à favoriser le maintien des règles de distanciation physique dans les lieux publics, qui sont toujours en vigueur.

Règle générale, les consignes sont respectées par les citoyens de l'agglomération, qui démontrent beaucoup de discipline et une collaboration soutenue. Toutefois, la Ville doit prendre des mesures supplémentaires. En ce samedi ensoleillé, certains parcs de la métropole ont été largement fréquentés.

Nous rappelons que les règles de distanciation de deux mètres pour les personnes ne résidant pas à la même adresse s'appliquent toujours et doivent être respectées en toute circonstance. Tout rassemblement dans un parc demeure interdit. Les déplacements non essentiels sont fortement déconseillés et à ce titre, nous invitons les gens à fréquenter les parcs à proximité de leur résidence.

L'agglomération de Montréal analyse la situation au fur et à mesure de son évolution et elle est prête à intervenir. Dans toutes ses actions, elle suit les recommandations émises par la Direction régionale de santé publique.

Plus de détails concernant les mesures mises en place par la Ville dans le contexte de la COVID-19 :montreal.ca/articles/le-coronavirus-covid-19

