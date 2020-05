COVID-19 : VSP met en place de nouvelles mesures





MONTRÉAL, le 2 mai 2020 /CNW Telbec/ - Préoccupé par la hausse de cas de COVID-19 dans Saint-Michel, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension déploie une série de nouvelles mesures pour assurer le respect des directives de santé publique et collabore à la mise en place d'une clinique de dépistage mobile.

« La santé de nos citoyennes et nos citoyens est notre priorité depuis le début de cette pandémie. Dans ce contexte, il était tout naturel d'ajouter de nouvelles mesures concrètes et d'offrir le plus grand soutien possible au déploiement d'une clinique de dépistage mobile. J'invite toutes les personnes ayant des symptômes à se rendre dès que possible à l'un des deux emplacements dans Saint-Michel », a mentionné la mairesse de l'arrondissement, Mme Giuliana Fumagalli.

Une clinique de dépistage mobile

Pour la population de Saint-Michel, de 12 h à 20 h :

Dimanche 3 mai et lundi 4 mai

Patinoire BLEU BLANC BOUGE (stationnement de l'école Joseph-François-Perrault, 7525, rue François-Perrault)

Patinoire BLEU BLANC BOUGE (stationnement de l'école Joseph-François-Perrault, 7525, rue François-Perrault) Mardi 5 mai et mercredi 6 mai

Centre de loisirs René-Goupil (4121, 42e Rue, accessible par la 43e Rue)

Ce test de dépistage est gratuit et accessible quel que soit le statut d'immigration et même pour celles et ceux qui ne sont pas couverts par le régime d'assurance maladie, qui n'ont pas de carte d'assurance maladie ou dont la carte est expirée.

Autres mesures concrètes

Quelques-unes des mesures qui seront déployées au cours des prochains jours :

Diffusion d'un message rappelant les consignes sanitaires en plusieurs langues dans les secteurs de Saint-Michel et de Parc-Extension par un camion muni de haut-parleurs;

et de Parc-Extension par un camion muni de haut-parleurs; Distribution à toutes les portes de l'arrondissement d'un feuillet bilingue présentant la liste des ressources disponibles sur le territoire avec une référence au 211 en 10 langues (français, anglais, espagnol, arabe, vietnamien, grec, italien, créole, punjabi, bangali) et un rappel des mesures sanitaires à respecter;

Mise en place d'un nouveau programme de livraison à vélo pour se procurer à distance et recevoir à domicile les produits d'une vingtaine de commerçants;

En collaboration avec les postes de quartier (PDQ) du Service de police, rappel aux commerçants du territoire du respect des consignes sanitaires.

Ces mesures s'ajoutent à celles déployées depuis le début de la pandémie :

Contribution de 100 000 $ au Fonds d'urgence lancé par Centraide pour la mise en place des mesures visant la population isolée et vulnérable de l'arrondissement;

Création et participation de dix cellules de crise en concertation avec les acteurs du milieu (CIUSSS, PDQ, OMH et organismes communautaires) pour renforcer l'aide alimentaire ainsi que soutenir les aînés et les jeunes;

Déploiement de médiateurs urbains dans le quartier de Saint-Michel (à pied, en vélo et en voiture) et de travailleurs de rue sur l'ensemble du territoire;

(à pied, en vélo et en voiture) et de travailleurs de rue sur l'ensemble du territoire; Contribution à l'affichage de la liste des ressources communautaires offrant des services en temps de crise dans le secteur de Saint-Michel ;

; Installation de toilettes extérieures pour les personnes vivant en situation d'itinérance (stations de métro Jean-Talon et Parc) et de cantines mobiles servant des repas 7 jours sur 7;

Soutien des employés auprès des organismes en sécurité alimentaire pour la décharge des camions de denrées, la préparation des boîtes alimentaires, la livraison à domicile et le respect des consignes de distanciation physique;

Accès aux installations municipales pour le dépannage alimentaire;

Installation d'affiches dans divers lieux publics de l'arrondissement avec les informations sur les services disponibles et rappel des consignes sanitaires;

Aménagement d'un corridor sanitaire sur la rue Jarry Est, entre les rues Boyer et Saint-Denis , pour faciliter les déplacements essentiels.

