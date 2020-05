Associations étudiantes canadiennes applaudissent l'interdiction des armes d'assaut : Enfin !





MONTRÉAL et TORONTO, le 2 mai 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce gouvernementale concernant l'interdiction par décrets de dizaines de milliers d'armes d'assaut qui circulent au pays, de même que le dépôt prochain d'un projet de loi plus large, le Mouvement PAS ICI souhaite exprimer son enthousiasme face à cette nouvelle et applaudir le premier ministre Justin Trudeau et son ministre de la Sécurité publique Bill Blair pour cette action.

Wendy Vasquez, présidente de la Fédération canadienne des étudiants en génie et porte-parole du mouvement PAS ICI dit ceci : « Enfin ! Trente années après le féminicide du 6 décembre 1989 à Montréal, le Ruger Mini-14 sera interdit une fois pour toutes ! Il ne s'agit pas uniquement de l'arme utilisée à Polytechnique mais de toutes les armes d'assaut, incluant celles utilisées à Dawson en 2006, lors de l'attentat du PQ en 2012, à Moncton en 2014, à la Mosquée de Québec en 2017, et bien d'autres tragédies au Canada. »

« Nous n'étions même pas encore nés alors que les étudiants de Polytechnique ont commencé leur croisade en 1989 en vue d'interdire ces armes meurtrières. Nous sommes heureux et fiers d'avoir pu contribuer à ce mouvement et de voir, enfin, des résultats concrets qui vont réduire les chances que se produisent encore des tueries de masse dans les écoles. »

Jonathan Landry, président sortant de l'Association étudiante de Polytechnique, également porte-parole pour le mouvement étudiant : « Nous, les étudiants du 21ème siècle, sommes la première génération à avoir grandi dans l'ère des tueries de masse, particulièrement dans les milieux scolaires. La violence pouvant être engendrée par les armes à feu nous touche directement. Cette menace va pas disparaître sans le renforcement de nos lois, et les récents événements, dont le massacre en Nouvelle-Écosse, confirme l'importance de nos revendications. C'est pour ça que nous applaudissons le gouvernement de monsieur Trudeau. Bravo pour avoir tenu tête au lobby des armes ! »

Au Canada, le nombre de cartouches pouvant être insérées dans un chargeur peut facilement dépasser la limite légale de cinq ou dix balles en retirant la vis qui restreint le nombre de balles, notamment pour atteindre sa limite initiale de fabrication -- soit 20, 30, 50 et même 100 balles. Ce processus a pu été utilisé dans le cadre de la tuerie à la Mosquée de Québec.

Alice Perié de la Confédération au rayonnement des étudiants en ingénierie du Québec ajoute : « Une de nos grandes préoccupations a toujours été la disponibilité de chargeurs modifiables. Nous avions émis notre inquiétude à ce sujet en automne dernier , soulignant que la capacité des chargeurs demeure une composante cruciale du pouvoir destructeur d'une arme à feu lors d'une fusillade. Il est également indéniable que le temps de recharge des munitions représente également une fenêtre de neutralisation . C'est pour cette raison que les chargeurs détachables devraient avoir une capacité limitée à cinq cartouches sans aucune altération possible. Nous espérons que cela fera partie des modifications éventuelles à la loi. »

« Le mouvement étudiant a soutenu les libéraux durant leur campagne électoral suite à leur promesse d'un meilleur contrôle des armes. À la suite de l'annonce divulguer lors de la conférence de ce matin, nous espérons que le programme de rachat des armes ne sera pas volontaire, mais bien obligatoire. Les étudiants s'attendent à un programme de rachat efficace qui ne laissera pas place à une interdiction affaiblie » Soutient Alice Perié.

Le mouvement étudiant pancanadien PAS_ICI / NOT_HERE représente plus de 250 000 étudiants à travers le pays. Il est né d'un désir des associations étudiantes de se prononcer contre les importantes lacunes dans notre loi sur les armes à feu.

SOURCE Pas ici / Not Here

Communiqué envoyé le 2 mai 2020 à 16:12 et diffusé par :