Hausse des tentatives d'hameçonnage : Vidéotron invite les Québécois à faire preuve de prudence





MONTRÉAL, le 2 mai 2020 /CNW Telbec/ - Vidéotron a constaté au courant des dernières semaines, une hausse des tentatives d'hameçonnage liées à la COVID-19. Le fleuron québécois des télécommunications invite les citoyens à faire preuve de grande prudence à ces stratagèmes qui ont pour but d'obtenir vos renseignements personnels.

« Certaines personnes malveillantes tentent malheureusement de tirer profit de situation actuelle pour soutirer des informations personnelles aux Québécois. Il est important d'être à l'affut pour identifier et se protéger de ces tentatives d'hameçonnage. Si vous avez un doute, aussi minime soit-il, ne répondez pas et prenez le temps de vérifier. » a déclaré Pierre Bonin, vice-président principal et chef de la direction informatique chez Vidéotron

En quoi consiste l'hameçonnage?

L'hameçonnage est une technique de fraude qui a pour objectif d'obtenir les renseignements personnels d'une personne pour lui voler son identité. Il peut d'agir d'un courriel, un appel ou un message texte vous demandant des renseignements personnels. Si le message semble provenir d'une entreprise connue, méfiez-vous encore davantage : la plupart des institutions ne communiquent pas courriel ou message texte pour demander des informations personnelles.

Pour apprendre comment se protéger des tentatives d'hameçonnage, consultez la page préparée par Vidéotron à cet effet : https://bit.ly/3d4bsor

