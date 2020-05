Avis aux médias - L'arrondissement du Plateau Mont-Royal crée une première série de rues familiales et actives





MONTRÉAL, le 2 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans le but de permettre aux Montréalais et Montréalaises de profiter du beau temps tout en respectant les règles de distanciation sociale, l'arrondissement du Plateau Mont-Royal met sur pied une première série de rues familiales et actives sur son territoire. Ces premiers tronçons se trouvent à proximité d'espaces verts et de milieux de vie achalandées.

Les premières rues familiales et actives sont :

La rue Mentana en bordure du Parc Laurier

La rue Chapleau en bordure du Parc Baldwin

en bordure du La rue Chabot en bordure du Parc De Lorimier

À noter que seule la circulation locale et la livraison seront permises sur ces tronçons.

Il s'agit d'une première offensive avant de voir d'autres rues familiales et actives s'implanter dans le reste de la ville de Montréal.

