La Régie de l'énergie du Canada intervient à la suite d'un incident survenu à une station de pompage sur la canalisation 3 d'Enbridge

CALGARY, le 1er mai 2020 /CNW/ - Enbridge a avisé la Régie de l'énergie du Canada d'un déversement en surface qui a entraîné le déversement d'environ 150 mètres cubes de pétrole brut non corrosif. L'incident s'est produit à la station de pompage Herschel de la société, en Saskatchewan. Il n'y a aucun risque pour la sécurité du public.

Enbridge a indiqué que la plus grande partie du déversement a été confinée à ses terrains et que peu de pétrole s'est écoulé sur le terrain adjacent qui appartient à la municipalité. Aucun cours d'eau n'a été touché, et des mesures préventives de protection de la faune sont en place. Le nettoyage de la surface est en cours, et l'enlèvement du sol contaminé suivra.

Un inspecteur de la Régie est sur les lieux pour surveiller et évaluer le nettoyage de la société ainsi que pour s'assurer que toutes les mesures raisonnables sont prises pour protéger les travailleurs et l'environnement. Au cours de son intervention, la Régie respecte toutes les directives des autorités sanitaires fédérales et provinciales relatives à la pandémie de la COVID-19.

Le comité consultatif et de surveillance autochtone (« CCSA ») pour la canalisation 3 d'Enbridge a été informé de l'incident et est tenu au courant de l'évolution de la situation.

L'incident a été signalé à la Régie conformément à la réglementation et les autorités fédérales et provinciales compétentes ont aussi été avisées. La priorité de la Régie consiste à assurer la sécurité des personnes ainsi que la protection des biens et de l'environnement.



