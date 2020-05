Le soutien aux populations vulnérables : une priorité pour l'arrondissement de Ville-Marie





MONTRÉAL, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Ville-Marie multiplie ses efforts en faveur des populations les plus vulnérables. Création du Fonds local de soutien COVID-19 pour les organismes, installation de ressources sanitaires temporaires, renforcement de l'aide alimentaire, mise en place de centres d'hébergement temporaire : les équipes de Ville-Marie et les partenaires du milieu travaillent fort pour apporter toute l'aide possible aux plus vulnérables, dans une perspective de solidarité sociale et de lutte contre les iniquités. Une série de mesures qui s'inscrivent directement dans le Plan d'action en développement social 2020-2022 officiellement adopté par l'Arrondissement lors de son dernier conseil, le 14 avril.

COVID-19 : des mesures pour les plus vulnérables

Avec la fermeture de nombreux établissements et les règles de distanciation sociale, les populations vulnérables le sont encore davantage. L'arrondissement de Ville-Marie a donc tout mis en oeuvre pour soutenir ces personnes durement touchées et ce, en collaboration avec les organismes du milieu. Parmi ces mesures, on peut noter :

don de 150 000 $ au fonds d'urgence lancé par Centraide du Grand Montréal;

installation de toilettes chimiques sur l'ensemble du territoire;

ouverture de trois centres de jour extérieurs pour la distribution alimentaire et l'offre de services psychosociaux. Dotés de stations sanitaires avec lavabo, savon et papier à mains, ces centres sont situés au square Cabot, à la place du Canada et à la place Émilie-Gamelin.

et à la place Émilie-Gamelin. création du Fonds local de soutien COVID-19 pour aider les organismes communautaires, en collaboration avec les caisses Desjardins du Complexe Desjardins et du Quartier-Latin de Montréal et avec la députée de Sainte-Marie?Saint-Jacques et cheffe du deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale du Québec, madame Manon Massé. Le Fonds a déjà soutenu pas moins de 17 organismes dans leur projet.

mise en place de centres d'hébergement temporaire au centre Jean-Claude-Malépart et à l'aréna Camillien-Houde.

Un Plan d'action 2020-2022

Ces mesures ne sont que quelques exemples et concrétisations des orientations adoptées dans le cadre du Plan d'action en développement social adopté par l'arrondissement de Ville-Marie lors de son dernier conseil, plan plan qui vise notamment à :

favoriser le dynamisme des milieux de vie et la création d'espaces de rencontres citoyennes;

réduire les inégalités sociales et soutenir les personnes dans le besoin;

assurer une solidarité et une cohésion sociale dans les quartiers.

« La création de milieux de vie inclusifs, durables et sécuritaires, le vivre-ensemble et la participation citoyenne sont quelques-unes de nos priorités, et ce, particulièrement dans le contexte actuel de crise sanitaire, a souligné la mairesse, Valérie Plante. Qu'il s'agisse de protéger le parc locatif, d'assurer la sécurité alimentaire des plus vulnérables, d'encourager la consommation locale ou encore d'apporter l'aide nécessaire aux personnes marginalisées, nous pouvons compter sur nos équipes et les organismes, plus actifs que jamais sur le terrain. Je suis donc très heureuse de dévoiler ce Plan qui vient appuyer et renforcer leur travail.»

Découlant de la Politique de développement social « Montréal de tous les possibles » adoptée par la Ville de Montréal en 2017, ce Plan est le fruit d'un vaste travail de collaboration et de consultation de la population, des organismes partenaires et de toutes les divisions de l'Arrondissement. Porté par des valeurs telles que l'inclusion, le soutien aux personnes vulnérables ou encore l'accessibilité et l'équité, il détaille pas moins de 82 actions concrètes qui seront réalisées au cours des trois prochaines années dans des domaines aussi variés que l'habitation, la sécurité alimentaire, l'économie sociale, l'aménagement du territoire, la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, la participation citoyenne ou encore la cohabitation harmonieuse.

« Ces actions reflètent une volonté collective d'agir ensemble sur la qualité de vie des citoyennes et des citoyens pour favoriser leur développement et celui de la communauté, a conclu la mairesse ».

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Communiqué envoyé le 1 mai 2020 à 16:29 et diffusé par :