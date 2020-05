Entente avec le MEES : l'Université TÉLUQ offre une formation gratuite sur l'enseignement à distance





QUÉBEC, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - Afin que le personnel enseignant des niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire puisse se familiariser avec l'enseignement à distance ou approfondir ses connaissances dans le domaine, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a annoncé la signature d'une entente avec l'Université TÉLUQ. Cette entente permettra d'offrir gratuitement, dès le 4 mai prochain, une formation sur l'enseignement à distance.

Cette formation non créditée, réalisée par une équipe de professeurs du Département Éducation, en collaboration avec des partenaires du milieu, est composée de quatre microprogrammes qui seront mis en ligne progressivement jusqu'au 5 juin. Elle sera offerte en français et en anglais et restera disponible au moins pour la prochaine année.

Une introduction sera mise en ligne le lundi 4 mai, ainsi que le début du premier microgramme, qui traitera de l'accompagnement des élèves à distance. Les autres microprogrammes couvriront la diffusion des contenus et activités de cours en ligne, l'adaptation de cours pour l'enseignement à distance ainsi que l'évaluation à distance.

« La situation que nous vivons présentement nous force à adapter nos méthodes de travail et nos façons de faire. Le développement d'un cours en ligne visant le soutien au personnel enseignant des niveaux primaire, secondaire et post-secondaire participe à cet effort et permettra d'épauler les enseignants dans leur travail. Je suis convaincu qu'ils y trouveront d'autres outils nécessaires pour les aider dans leur mission si importante », a déclaré le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge.

« L'Université TELUQ est fière de mettre au service de la population québécoise sa mission première : la formation à distance. Dans le cadre précis de cette crise de la COVID-19, notre université prouve la pertinence de son modèle et, surtout, de son expertise. Elle permet cette fois de donner des outils aux enseignants pour qu'à leur tour, ils permettent au plus grand nombre de continuer à se développer, peu importe les circonstances », a pour sa part indiqué Lucie Laflamme, directrice générale.

