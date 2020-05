Déclaration du premier ministre concernant la perte de six membres des Forces armées canadiennes





OTTAWA, le 1er mai 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la perte de six membres des Forces armées canadiennes près de la Grèce :

« Aujourd'hui, suivant l'appel à mettre fin à la mission de recherche et de sauvetage, je me joins à tous les Canadiens pour pleurer la perte de six membres des Forces armées canadiennes dans l'accident de l'hélicoptère CH-148 Cyclone près de la Grèce, plus tôt cette semaine.

« L'enseigne de vaisseau de 1re classe Abbigail Cowbrough, le capitaine Brenden Ian MacDonald, le capitaine Kevin Hagen, le capitaine Maxime Miron-Morin, l'enseigne de vaisseau de 1re classe Matthew Pyke et le caporal-chef Matthew Cousins ont tous été perdus lors de cet accident tragique. Nos pensées accompagnent les familles et les proches de ces héros canadiens et tous les membres des Forces armées canadiennes touchés par cette tragédie.

« Tous les jours, ces braves Canadiens en uniforme ont mis leur vie en danger pour assurer la sécurité de notre pays et de nos citoyens. Ensemble, nous rendrons hommage aux services qu'ils ont rendus au Canada et à nos plus proches alliés. Je tiens à exprimer ma plus profonde reconnaissance à tous les membres des Forces armées canadiennes, au pays et à l'étranger, pour leurs loyaux services et leurs sacrifices. Tout le pays vous est reconnaissant. J'aimerais également remercier les alliés de l'OTAN qui ont travaillé de pair avec des membres de nos Forces armées pour rechercher les disparus.

« Dans les moments difficiles, les Canadiens s'appuient les uns sur les autres. Nous surmonterons ensemble cette tragédie, et nous n'oublierons jamais ceux que nous avons perdus.

« Nous continuerons également de tenir les Canadiens au courant de la situation au fur et à mesure que l'enquête progresse.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes plus sincères condoléances aux familles de ces membres des Forces armées canadiennes. Tous les Canadiens partagent votre deuil, et nous sommes là pour vous appuyer durant cette période difficile. »

