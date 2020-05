Daniel Gobeil est élu à la présidence des Producteurs de lait du Québec





LONGUEUIL, QC, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration des Producteurs de lait du Québec (PLQ) a élu Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la présidence de l'organisation. Agronome de formation, M. Gobeil est propriétaire de la Ferme du Fjord à La Baie, acquise à l'origine par son grand-père. Daniel Gobeil est 1er vice-président de l'organisation depuis décembre 2017. Son implication au sein des PLQ remonte à 2007.

La Ferme du Fjord regroupe 200 têtes, dont 80 vaches en lactation. En plus des besoins en fourrages pour le troupeau, les grandes cultures comme l'orge, l'avoine et le soya y sont cultivées sur une superficie de plus de 800 acres. Bien que le travail ne manque pas, la structure familiale de la ferme, mettant à l'oeuvre trois générations, lui permet de se libérer suffisamment de temps pour s'engager dans plusieurs comités et auprès de diverses organisations.

L'élection du président des PLQ devait se faire au terme de l'assemblée générale annuelle des PLQ, prévue les 15 et 16 avril dernier, mais avait dû être reportée en raison des mesures de santé publique visant à freiner la propagation de la COVID-19. Devant l'impossibilité de se rassembler pour tenir un vote en personne, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a autorisé le conseil d'administration des PLQ à procéder à l'élection du président et du comité exécutif par voie électronique.

Alain Brassard, président des Producteurs de lait du Centre-du-Québec, accède au poste de 1er vice-président en remplacement de M. Gobeil. M. Brassard est copropriétaire de la Ferme Brassard et Fils de Plessisville. Il possède un diplôme en gestion et exploitation d'entreprises agricoles (GEEA) de l'ITA de Saint-Hyacinthe. Alain Brassard siège au conseil d'administration de sa région depuis 2005 et à celui des PLQ depuis 2017.

Jacques Lafortune, président des Producteurs de lait de Lanaudière depuis 2019, est élu au poste de 2e vice-président. Il est copropriétaire de la Ferme Jean-Claude Lafortune et Fils inc. à Saint-Roch-de-l'Achigan. Avant d'être président de sa région, M. Lafortune a siégé au syndicat de gestion de son groupe conseil agricole, puis au conseil d'administration de son syndicat de base comme membre et 1er vice-président.

Richard Bouchard, président des Producteurs de lait de Capitale-Nationale-Côte-Nord et Jean?François Morin, président des Producteurs de lait de Chaudière-Appalaches-Nord, conservent leurs postes de membre du comité exécutif.

Le conseil d'administration des PLQ est composé des présidents des 14 régions et d'un membre observateur de la région du président de l'organisation. C'est Michel Frigon, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui agira à titre de membre observateur au conseil d'administration.

Les présidents régionaux sont élus lors des assemblées régionales qui se déroulent à l'hiver. Consultez notre site Internet pour voir tous les membres : https://lait.org/notre-organisation/conseil-dadministration/

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4?877 fermes laitières qui livrent quelque 3,33 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,7 milliards de dollars. La production et la transformation laitières génèrent au Québec quelque 83?000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1,3 milliard de dollars.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Twitter et Facebook.

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

Communiqué envoyé le 1 mai 2020 à 15:30 et diffusé par :