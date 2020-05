Industries Lassonde inc. tiendra son assemblée annuelle des actionnaires 2020 en format virtuel





ROUGEMONT, QC, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (« Lassonde ») annonce qu'elle tiendra sa prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires (l' "assemblée") le 15 mai 2020 à 14 h (HAE) sous forme virtuelle uniquement, soit par webdiffusion audio en direct. Les actionnaires ne pourront pas participer en personne à l'assemblée initialement prévue se tenir à l'hôtel Mortagne à Boucherville.

Ce nouveau format d'assemblée est rendu nécessaire en raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et conformément aux règles de santé publique interdisant les rassemblements. Tous les actionnaires, quel que soit leur emplacement géographique et le nombre d'actions qu'ils possèdent, auront une chance égale d'assister à l'assemblée, de pouvoir voter et de poser des questions par écrit par l'entremise de la plateforme virtuelle. Les invités non actionnaires, ainsi que les actionnaires non-inscrits qui ne se sont pas dûment désignés eux-mêmes comme leur propre fondé de pouvoir, pourront également se connecter à la plateforme et assister à l'assemblée en mode écoute.

Accès à la réunion pour les actionnaires et les fondés de pouvoir par procuration

Le jour de l'assemblée, les actionnaires et les fondés de pouvoir par procuration pourront participer à l'assemblée en suivant les étapes suivantes :

Ouvrir une session à l'adresse https://web.lumiagm.com/189028345 ( veuillez utiliser la plus récente version des fureteurs recommandés, soit Chrome, Safari, Edge et Firefox ). Nous recommandons aux personnes visées d'ouvrir une session au moins quinze minutes avant le début de l'assemblée.

). Nous recommandons aux personnes visées d'ouvrir une session au moins quinze minutes avant le début de l'assemblée. Cliquer sur « J'ai un numéro de contrôle » et entrer le numéro de contrôle* (voir ci-dessous) et le mot de passe « LAS2020 ». (sensible à la casse).

*Le « numéro de contrôle » d'un actionnaire inscrit correspond au numéro de contrôle à 13 chiffres situé sur le Formulaire de procuration que celui-ci a reçu. Les actionnaires qui souhaitent nommer une personne autre que les candidats à la direction identifiés dans le formulaire de procuration ou le formulaire d'instructions de vote - y compris les actionnaires non-inscrits qui souhaitent se nommer fondés de pouvoir - doivent suivre attentivement les instructions de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction et du formulaire de procuration ou formulaire d'instructions de vote.

Le « numéro de contrôle » d'un fondé de pouvoir par procuration correspond au numéro de contrôle à 13 chiffres que la société de fiducie AST (Canada) aura fourni par courriel. L'actionnaire ou son fondé de pouvoir dûment nommé DOIT appeler AST au 1 (866) 751-6315 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou (212) 235-5754 (autres pays) avant 14 h (heure de l'Est) le 13 mai 2020 [heure limite de vote] et fournir au représentant d'AST les informations requises afin qu'AST puisse fournir au mandataire un numéro de contrôle à 13 chiffres par courriel. Sans numéro de contrôle à 13 chiffres, les fondés de pouvoir ne pourront pas voter à l'assemblée, mais pourront y assister en tant qu'invités.

Accès à la réunion pour les invités

Le jour de l'assemblée, les invités non actionnaires, ainsi que les actionnaires non-inscrits qui ne se sont pas dûment désignés eux-mêmes comme leur propre fondé de pouvoir, pourront assister à l'assemblée en suivant les étapes suivantes :

Ouvrir une session à l'adresse https://web.lumiagm.com/189028345 ( veuillez utiliser la plus récente version des fureteurs recommandés, soit Chrome, Safari, Edge et Firefox ). Nous recommandons aux personnes visées d'ouvrir une session au moins quinze minutes avant le début de l'assemblée.

). Nous recommandons aux personnes visées d'ouvrir une session au moins quinze minutes avant le début de l'assemblée. Cliquer sur « Je suis un invité » et remplir ensuite le formulaire en ligne. Les invités ne pourront pas voter ou soumettre des questions.

Vote en ligne pendant l'assemblée virtuelle

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir par procuration dûment désignés pourront voter aux moments opportuns pendant l'assemblée. Les personnes participant à l'assemblée par la voie virtuelle doivent être connectées à Internet pendant toute la durée de l'assemblée pour être en mesure de voter. Il incombe à chaque participant de veiller à ce que sa connexion soit bonne pendant la durée de l'assemblée et de prévoir suffisamment de temps pour se connecter à l'assemblée.

Vote par anticipation

Les actionnaires peuvent voter par anticipation en utilisant l'une des méthodes décrites dans le Formulaire d'instructions de vote ou le Formulaire de procuration. Les instructions de vote doivent être transmises suffisamment à l'avance pour qu'elles soient reçues au plus tard le 13 mai 2020 à 14 h (EST).

Le formulaire d'instructions de vote et le formulaire de procuration ne seront pas mis à jour pour refléter le changement de lieu et le nouveau mode d'accès à l'assemblée, mais ils sont toujours valables pour voter avant l'assemblée annuelle.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente de jus et de boissons prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis, Old Orchard, Rougemont et Sun-Rype. Lassonde est la plus importante productrice de jus et boissons de fruits et légumes au Canada et une des deux plus grandes productrices de jus et boissons de fruits non réfrigérés de marque privée aux États Unis. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges. La Société fabrique également des collations à base de fruits sous forme de barres et bouchées.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise aussi des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 18 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de quelque 2 600 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

Numéro d'enregistrement SEDAR : 00002099

SOURCE Industries Lassonde inc.

Communiqué envoyé le 1 mai 2020 à 15:13 et diffusé par :