Les autorités en valeurs mobilières du Canada accordent une dispense temporaire aux sociétés ouvertes qui reportent leur assemblée annuelle en raison de la COVID-19

TORONTO, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé aujourd'hui qu'elles octroient aux sociétés ouvertes une dispense générale temporaire de certaines obligations de dépôt et de transmission globalement rattachées à l'envoi de documents relatifs aux assemblées générales annuelles (AGA).

Grâce à cette dispense temporaire conditionnelle des ACVM, les sociétés ouvertes auront jusqu'au 31 décembre 2020 pour déposer leur information relative à la rémunération des membres de la haute direction. Elles seront également dispensées des obligations d'envoi, notamment sur demande, d'exemplaires de leurs états financiers annuels ou intermédiaires et du rapport de gestion correspondant dans certains délais à leurs investisseurs.

« En raison de la pandémie, certaines sociétés ouvertes reportent la tenue de leur assemblée générale annuelle et peuvent aussi avoir besoin de plus de temps pour répondre aux demandes d'investisseurs qui souhaitent recevoir des exemplaires des documents d'information », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers. « Cette dispense accorde aux sociétés une plus grande marge de manoeuvre pour établir, déposer et envoyer par courrier ces documents. Elles demeurent tenues de transmettre à leurs porteurs de titres la même information qu'ils recevraient en temps normal avant la tenue d'une assemblée annuelle. »

Conformément à la législation en valeurs mobilières, les sociétés ouvertes ont plusieurs délais à respecter pour l'envoi aux investisseurs d'une circulaire de sollicitation de procurations en vue de leur AGA, notamment l'obligation de déposer l'information relative à la rémunération des membres de la haute direction dans un délai de 140 jours (sociétés non émergentes) ou de 180 jours (sociétés émergentes) après la clôture de l'exercice. Qui plus est, celles n'ayant pas envoyé un formulaire de demande annuel doivent envoyer des exemplaires de leurs états financiers annuels et du rapport de gestion correspondant dans un délai de 140 jours après la clôture de l'exercice. Elles doivent aussi envoyer des exemplaires de leurs états financiers annuels ou intermédiaires et du rapport de gestion correspondant aux investisseurs qui en font la demande.

Les ACVM mettent en oeuvre la dispense par voie de décisions générales locales qui sont essentiellement harmonisées dans l'ensemble du pays. Les participants au marché peuvent consulter ces décisions sur les sites Web des membres des ACVM.

Les sociétés qui comptent reporter le dépôt de leur information relative à la rémunération des membres de la haute direction doivent d'abord publier un communiqué annonçant leur intention de le faire, et consulter les décisions afin de s'assurer qu'elles se conforment aux conditions de la dispense. Elles devront accorder aux investisseurs un délai suffisant pour examiner cette information avant la tenue de leur AGA.

Les émetteurs et leurs avocats sont invités à adresser leurs questions à leur autorité principale.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

